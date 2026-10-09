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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تفتح الطلب المسبق على Surface Laptop Ultra.. سعر ومواصفات

Surface Laptop Ultra
Surface Laptop Ultra
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن فتح باب الحجز المسبق لحاسوبها المحمول الرائد Surface Laptop Ultra، الذي كشفت عنه خلال معرض Computex، في خطوة تستهدف تعزيز المنافسة مع حاسوب MacBook Ultra المرتقب من آبل.

ويتوافر Surface Laptop Ultra حاليا للطلب المسبق عبر متجر مايكروسوفت الرسمي على الإنترنت وعدد من متاجر التجزئة المختارة حول العالم، بسعر يبدأ من 2599 دولارا، على أن تبدأ المبيعات المفتوحة في 16 أكتوبر.

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وفي إطار تشجيع المستخدمين على الانتقال إلى أجهزتها الجديدة، تتيح مايكروسوفت استردادا نقديا يصل إلى 1000 دولار عند استبدال جهاز MacBook Pro مؤهل وشراء Surface Laptop Ultra، وفقا لشروط برنامج الاستبدال.

وكشفت الشركة أيضا عن سعر جهاز Surface RTX Spark Dev Box، المخصص لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي يبلغ 5999 دولارا. 

وبدأت مايكروسوفت استقبال الطلبات المسبقة عليه في الولايات المتحدة، على أن تبدأ عمليات الشحن خلال نوفمبر المقبل.

Surface Laptop Ultra

مواصفات Surface Laptop Ultra


يعتمد Surface Laptop Ultra على شريحة Nvidia RTX Spark SoC، التي تجمع بين وحدة معالجة رسومية من معمارية Blackwell RTX تضم ما يصل إلى 6144 نواة، ووحدة معالجة مركزية Nvidia Grace تصل إلى 20 نواة، إلى جانب ذاكرة موحدة بسعة 128 جيجابايت.

وتضم هذه المواصفات شاشة لمسية من نوع Mini-LED بقياس 15 بوصة، تقول مايكروسوفت إنها توفر سطوعا ذرويا أعلى بنسبة تصل إلى 25% عند عرض محتوى النطاق الديناميكي العالي HDR، مقارنة بشاشة MacBook Pro M5، بحسب الشركة.

وتستهدف هذه التجميعة تقديم أداء مرتفع في المهام الحاسوبية المكثفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الجمع بين قدرات المعالجة والذاكرة الموحدة في جهاز محمول.

Surface RTX Spark Dev Box ينافس أجهزة آبل المكتبية
على الجانب الآخر، تستهدف مايكروسوفت من خلال Surface RTX Spark Dev Box منافسة أجهزة آبل المكتبية، بما في ذلك Mac Studio وMac mini، مع التركيز على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

ويعتمد الجهاز على شريحة RTX Spark SoC نفسها المستخدمة في الحاسوب المحمول، ويوفر أداء يصل إلى 1 بيتافلوب في عمليات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ذاكرة موحدة بسعة 128 جيجابايت.

ومع بدء الطلب المسبق على الجهازين، تراهن مايكروسوفت على الجمع بين قدرات المعالجة المتقدمة والذاكرة الكبيرة لاستقطاب المطورين والمحترفين، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الحواسيب المهيأة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا.

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