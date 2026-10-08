مايكروسوفت تكشف عن مواصفات وأسعار أجهزة Surface الجديدة

كانت شركة إنفيديا Nvidia، قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن إبرام اتفاقيات مع مايكروسوفت وعدد من شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لتطوير حواسيب مخصصة للذكاء الاصطناعي والوكلاء الذكيين على نظام ويندوز، بالاعتماد على شريحة RTX Spark، إلا أن تفاصيل هذه الأجهزة لم تكن واضحة آنذاك.

والآن، كشفت مايكروسوفت خلال فعالية أقامتها في سان فرانسيسكو ضمن فعاليات Tech Week عن مواصفات وأسعار حاسوبها الجديد Surface Laptop Ultra، إلى جانب محطة عمل مخصصة للمطورين تحمل اسم Surface RTX Spark Dev Box.

Surface Laptop Ultra يبدأ من 2600 دولار



يتوفر Surface Laptop Ultra بنموذجين أساسيين، يبدأ سعر الأول من 2600 دولار، بينما يبدأ سعر الإصدار الأكثر قوة من 3700 دولار.

وترتفع الأسعار بحسب خيارات الذاكرة وسعة التخزين، لتصل إلى 5900 دولار في أعلى فئة، وأشارت مايكروسوفت إلى أن الإصدار الأعلى سعرا نفد بالفعل من المخزون.

كما كشفت الشركة عن محطة العمل Surface RTX Spark Dev Box، التي تعتمد على شريحة RTX Spark، ويبدأ سعرها من 6000 دولار، وتأتي مجهزة بمجموعة من أدوات التطوير التابعة لمايكروسوفت، من بينها VS Code وGitHub Copilot CLI وWSL وPowerShell 7.

Surface Laptop Ultra

أجهزة مصممة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا



تركز مايكروسوفت في تسويق الجهازين على قدرتهما على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا على الجهاز، دون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات السحابية أو دفع رسوم تشغيل إضافية.

وتعتمد هذه الإمكانية على مكونات عتادية قوية تشمل المعالج ووحدة معالجة الرسوميات والذاكرة الموحدة، إلى جانب تحسينات أخرى، مثل أنظمة تبريد أكثر تطورا، لتوفير القدرة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

ويندوز 11 يحصل على ميزة جديدة للوكلاء الذكيين



تعمل الأجهزة الجديدة بإصدار مطور من Windows 11 يتضمن ميزة تحمل اسم Execution Containers، والتي تهدف إلى تسهيل تشغيل وعزل وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل بيئة أكثر أمانا.

وقال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا خلال الفعالية إن هذه الميزة ستصبح متاحة لجميع مستخدمي ويندوز 11.

وأوضح ناديلا أن الشركة أدركت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أن امتلاك نموذج ذكاء اصطناعي بمفرده لا يكفي لتنفيذ مهام معقدة، مشيرا إلى الحاجة إلى طبقة قادرة على تنسيق عدة نماذج مع السياق والذاكرة والقدرة على تنفيذ الإجراءات.

وأضاف أن مايكروسوفت تعمل على توفير هذه الإمكانات ليس فقط لتطبيقاتها الخاصة، وإنما أيضا لتطبيقات الوكلاء الذكيين التابعة لمطورين وشركات أخرى، مؤكدا أن هذا التوجه سيكون جزءا أساسيا من مستقبل منصة ويندوز.

مايكروسوفت تستهدف المطورين



تبدو الأجهزة الجديدة موجهة بشكل واضح إلى المطورين، وهو ما يظهر أيضا في عرض مايكروسوفت خصما يصل إلى 1000 دولار للمستخدمين الذين يستبدلون جهاز MacBook Pro عند شراء أحد هذه الأجهزة.

ويأتي ذلك في ظل انتشار أجهزة ماك بين المطورين ومحبي تقنيات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الذكيين، خصوصا في وادي السيليكون.

ورغم التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي، تؤكد مايكروسوفت أن القدرات الرسومية العالية لهذه الأجهزة تجعلها مناسبة أيضا لإنشاء المحتوى، ومعالجة الفيديو، وحتى تشغيل الألعاب.