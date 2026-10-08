مايكروسوفت تتيح الاتصال بجهازك الكمبيوتر الخاص عن بُعد بخطوات بسيطة

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن إتاحة ميزة الاتصال بأجهزة الكمبيوتر الشخصية عن بُعد داخل تطبيق ويندوز الموحد على نظام التشغيل ويندوز.

يتيح هذا التحديث للمستخدمين إضافة وإدارة الاتصالات المباشرة بأجهزة الكمبيوتر التقليدية أو الافتراضية والتحكم بها عبر الشبكة، ودمجها في واجهة واحدة جنباً إلى جنب مع خدمات مايكروسوفت السحابية مثل Windows 365

ميزات التحديث الجديد

على الجانب الآخر تعد أبرز تفاصيل وميزات التحديث الجديد هي عدم اشتراط حساب عمل أو وتعد الميزة متاحة لجميع المستخدمين، حيث لا يتطلب تشغيل اتصالات الـ PC عن بُعد تسجيل الدخول بحساب مؤسسي، بل يكتفي التطبيق بمطالبة المستخدم ببيانات الاعتماد (المصادقة) الخاصة بالكمبيوتر البعيد عند الاتصال.

وقد يأتي هذا التحديث كخطوة نهائية لاستبدال تطبيق Remote Desktop القديم الذي كان يُحمل من متجر مايكروسوفت وتم إيقافه. ورغم ذلك، أكدت مايكروسوفت أن أداة الاتصال التقليدية المدمجة في النظام (mstsc.exe) لا تزال مدعومة ولن تُحذف.



كما يعد التحديث متوفر على منصات متعددة إلى جانب نظام ويندوز، يتوفر تطبيق ويندوز أيضاً على أنظمة macOS وأندرويد

كيفية البدء واستخدام التحديث

تفعيل الميزة : تأكد أولاً من تفعيل خيار (Remote Desktop) في إعدادات جهاز الكمبيوتر الذي ترغب في الاتصال به.

تحديث التطبيق: قم بتحميل أو تحديث تطبيق Windows App من متجر مايكروسوفت.

إضافة الجهاز: افتح التطبيق، واضغط على زر Add (إضافة) ثم اختر Add a Remote PC.

بيانات الاتصال: أدخل اسم الكمبيوتر البعيد أو عنوان البروتوكول الخاص به (IP address)، ثم اضغط Add and Connect لتبدأ عملية المصادقة والتحكم.