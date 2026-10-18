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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أشهر 5 سيارات سيدان "أوتوماتيك" في مصر.. الأخيرة الأرخص سعرا

سيارات سيدان
سيارات سيدان
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات الأوتوماتيكية، والتي تحظى باهتمام كبير مقارنة بالنواقل التقليدية، إلى جانب تنوع الاصدارات المطروحة، سواء من ناحية الأسعار، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم ومنها طرازات السيدان.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع  5 سيارات سيدان أوتوماتيك في السوق المصري.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تقدم تويوتا كورولا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتبدا أسعار السيارة من 1,280,000 إلى 1,630,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

تستمد سوزوكي ديزاير قوتها من محرك 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع ضخ 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدروان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنة الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 885,000 جنيه.

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,035,000 و1,250,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 765,000 إلى 790,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

زودت بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

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