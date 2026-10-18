أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.."بتمشى على الحيط والجو" المواصفات الكاملة للسيارة الصاروخية تسلا رودستر

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.. اعرف أحدث الأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، سواء كانت من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية.

أسعار فورد فوكس موديل 2014 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.

أسعار سكودا كودياك موديل 2026 في السعودية

تعتبر سكودا كودياك من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم في السوق السعودي ضمن فئة الـ SUV، ويأتي موديل 2026 بمجموعة من التجهيزات التي تشمل أنظمة الترفيه والاتصال، إلى جانب وسائل التحكم والحماية.

كاديلاك CT4-V.. سيدان رياضية بتسارع مذهل

تعود جذور كاديلاك إلى عام 1902، ومنذ تأسيسها قدمت العلامة الأمريكية مجموعة واسعة من السيارات التي جمعت بين الفخامة والتطور الهندسي.

دفع كلي وقدرات هجينه.. مواصفات لاندروفر ديسكفري 2026

ظهرت لاندروفر ديسكفري للمرة الأولى عام 1989، لتقدم تصورًا يجمع بين قدرات السيارات المخصصة للطرق الوعرة ومتطلبات الاستخدام العائلي، وتواصل السيارة حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، مع تطور تجهيزاتها وأنظمة الدفع عبر الأجيال، تتضمن موديلات 2026، ذات القدرات المدعومة بمحرك هجين.

بتمشى على الحيط والجو.. المواصفات الكاملة للسيارة الصاروخية تسلا رودستر

كشفت شركة تسلا عن الجيل الثاني من سيارتها الرياضية الخارقة رودستر، في عرض استثنائي أقيم داخل موقع اختبارات شركة سبيس إكس بمدينة مكجريجور في ولاية تكساس الأمريكية، لتعيد السيارة إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من التأجيل والترقب، وسط حديث عن تقنيات غير تقليدية تستهدف نقل الأداء الرياضي إلى مستوى جديد.