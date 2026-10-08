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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار كاديلاك CT5 موديل 2026 في السوق السعودي

كاديلاك CT5
كاديلاك CT5
صبري طلبه

تأتي كاديلاك CT5 موديل 2026 ضمن فئة سيارات السيدان المتوسطة الفاخرة، مع طرحها في السوق السعودي بمجموعة من الخيارات الميكانيكية، إلى جانب حزمة من التجهيزات، مع الحفاظ على طابعها السيدان.

محرك رباعي الأسطوانات بقوة 237 حصانًا

تعتمد النسخة الأساسية من كاديلاك CT5 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تصل إلى 237 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام الدفع الخلفي.

كاديلاك CT5

محرك V6 بقوة 335 حصانًا

تأتي كاديلاك CT5 أيضًا بمحرك بنزين توين تيربو من نوع V6، بسعة 3.0 لتر، ويصل ناتج هذا المحرك إلى 335 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 550 نيوتن متر، وتعتمد هذه النسخة كذلك من ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع الاعتماد على نظام الدفع الخلفي.

أبعاد كاديلاك CT5 موديل 2026

تبلغ أبعاد كاديلاك CT5 موديل 2026 نحو 4,923 مم للطول، مقابل 1,883 مم للعرض و1,453 مم للارتفاع، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2,947 مم، بينما يبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 1,823 كجم.

كاديلاك CT5

أبرز تجهيزات كاديلاك CT5 

تضم المقصورة مقاعد أمامية كهربائية مزودة بالتدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب مقود جلدي متعدد الوظائف ومدفأ، وشاشة مركزية متكاملة بقياس 33 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، مع نظام صوتي وشاشة عدادات مدمجة بها، فضلًا عن شاشة عرض أمامية HUD، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف وإضاءة داخلية محيطية.

كاديلاك CT5

سعر كاديلاك CT5 موديل 2026 في السعودية 

يبدأ سعر كاديلاك CT5 موديل 2026 في السوق السعودي من 253,839 ريالًا.

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