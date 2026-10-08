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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازدا CX-90 الـ SUV تظهر لأول مرة.. مواصفات وصور

مازدا CX-90 الجديدة
مازدا CX-90 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-90، وتنتمي CX-90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك ثلاثة صفوف من المقاعد .

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

محرك مازدا CX-90 الجديدة

تحصل سيارة مازدا CX-90 علي قوتها من محرك سعة 3300 سي سي تيربو، وبها قوة 280 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تستمد سيارة مازدا CX-90 قوتها من محرك 4 سلندر، وتخرج قوة 323 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مازدا CX-90 الجديدة

زودت سيارة مازدا CX-90 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، داخلية بمستوى عال من الدقة والمواد الفاخرة، وبها جلد نابا مصنوع من الخشب الطبيعي المأخوذ من شجر القيقب، وتطريزات مستوحاة من تقنيات تجليد الكتب اليابانية التقليدية، ويزيد طول مازدا CX-90 بأكثر من 5 بوصه مقارنة بطرازات بي إم دبليو X5، ومرسيدس GLE، وفولفو XC90.

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

يوفر الصف الثالث بـ سيارة مازدا CX-90 الجديدة، مساحة حقيقية ومريحة تتسع للبالغين والأطفال على حد سواء، متفوقة على المساحات الضيقة في المنافسين الأوروبيين في هذه الفئة، وبها نظام دفع كلي، وتكييف ثلاثي المناطق، ومقاعد مدفأة، وباقة سلامة كاملة بشكل قياسي.

تاريخ مازدا CX-90 الـ SUV

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

كشفت شركة مازدا الستار عنها رسمياً في عام 2023، مع عرض تفاصيل إضافية في مارس 2023، وبدأ وصولها للأسواق العالمية في نفس العام منها، المكسيك في 2023 وكمبوديا في عام 2023 .

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

اعتمدت السيارة على منصة جديدة كلياً ذات دفع خلفي و رباعي، وتوفرت بمحرك بنزين 6 سلندر سعة 3300 سي سي، ومزود بشاحن توربيني مع تقنية الهجين الخفيف (e-Skyactiv G) بقوة تتراوح بين 280 حصان و340 حصان في فئات S، بالإضافة إلى نسخة هجينة قابلة للشحن .

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

واستمرت السيارة في الأسواق مع إضافة تحسينات وتجهيزات جديدة تدريجياً، حيث حصل طراز 2026 على إضافات تشمل عجلات مقاس 21 بوصة، ومقاعد أمامية مهواة، ومقاعد مدفأة للصفين الأولين في فئات معينة من النسخة الهجينة (PHEV).

مازدا CX 90 محرك مازدا CX 90 الجديدة مواصفات مازدا CX 90 الجديدة مازدا CX 90 الجديدة e Skyactiv G المنافسين الأوروبيين المكسيك الكتب اليابانية

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