لكزس GX550 تظهر لأول مرة

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس GX550 بتعديل Novel Racing ، وتنتمي GX550 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بـ حزمة تعديلات انسيابية ورياضية لتمنحها مظهر أكثر شراسة وهجومية.

سيارة لكزس GX550 الجديدة

وجدير بالذكر ان فريق Novel Racing يعتبر متسابق أساسي ومتخصص في سباقات التحمل الشهيرة مثل 24 ساعة في حلبة نوربورجرينج، وذلك باستخدام سيارات لكزس فقط.

سيارة لكزس GX550 الجديدة

وفي أول تجربة للفريق في تعديل سيارة دفع رباعي حقيقية مخصصة للطرق الوعرة، حرص المهندسون على تقديم تعديلات تحت شعار صنع في اليابان تتماشى مع الديناميكية الهوائية الحقيقية بدلاً من المظهر فقط .

مواصفات لكزس GX550

تظهر سيارة لكزس GX550 بـ جناح أمامي موجه بشكل يحاكي منافذ الهواء السفلية لتحسين تدفق الهواء، وتم تصميم الناشر الخلفي بأسلوب الناشر الرياضي السفلي لتخفيف الاضطرابات الهوائية، ويوجد فتحات للتهوئة جانبية تعطي لمسات على الرفارف الأمامية والخلفية وتعطي طابع هجومي متناسق .

سيارة لكزس GX550 الجديدة





وتتميز حزمة Novel بكونها ناعمة وغير متكلفة ، بحيث تندمج بانسيابية مع خطوط الهيكل الأصلي لسيارة لكزس GX550 دون إفساد هويتها المصنعية.

محرك لكزس GX550

سيارة لكزس GX550 الجديدة

تحصل سيارة لكزس GX550 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3400 سي سي، وتنتج قوة 349 حصان، وبها عزم دوران 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ سيارة لكزس GX550

الجيل الأول (GX 470) ظهر عام 2002 وتم إطلاقه كأول طراز في هذه العائلة، وزود بمحرك 8 سلندر سعة 4700 سي سي ونظام دفع رباعي دائم.

والجيل الثاني (GX 460) ظهر عام 2009 وحصل على محرك 8 سلندر سعة 4600 سي سي، وشهد تحديثات شكلية بارزة في عامي 2014 و2020 شملت شبكة لكزس المغزلية.

سيارة لكزس GX550 الجديدة

والجيل الثالث (GX 550) - عام 2024 تم الكشف عنه وتصميمه كلياً من جديد (تصميم صندوقي حديث)، واستبدل محركات 8 سلندر القديمة بمحرك 6 سلندر ثنائي التيربو سعة 3500 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات.