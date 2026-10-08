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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان باترول تحتفل بمرور 75 عاماً .. إنتاج محدود مخصص لأسواق الخليج

نيسان باترول تحتفل بمرور 75 عاماً
نيسان باترول تحتفل بمرور 75 عاماً
إبراهيم القادري

كشفت شركة نسيان عن طراز خاص من سيارة نيسان باترول، وذلك احتفالاً بمرور 75 عام على انطلاق السيارة الأيقونية، مع إنتاج محدود مخصص لأسواق الخليج العربي، وتفاصيل تصميمية طورتها الشركة خصيصاً للمنطقة.

 نيسان باترول تحتفل بمرور 75 عاماً

وتم بناء إصدار الذكرى 75 على فئة بلاتينوم V6TT، وقد حددت نيسان الإنتاج في البداية عند 1951 سيارة فقط، في إشارة مباشرة إلى عام 1951 الذي شهد ظهور الجيل الأول من باترول.

 نيسان باترول تحتفل بمرور 75 عاماً

ركزت نيسان على منح النسخة الجديدة هوية مختلفة عن باترول بلاتينيوم التقليدية دون تغيير التصميم الأساسي للسيارة، وتم تطوير لون نحاسي ذهبي خاص مستوحى من ألوان الصحراء والهوية البصرية، وبها تفاصيل نحاسية ذهبية تظهر حول مصابيح الضباب وعلى قضبان الشبك الأمامي، وبها فتحات للرفارف والخط الممتد على جانبي السيارة والشعارات.

واستبدلت نيسان باترول العديد من قطع الكروم التقليدية بتشطيب كروم الداكن، مع عجلات بتشطيب أسود شفاف يزيد من اختلاف السيارة بصرياً، وتظهر شعارات الذكرى الـ75 على الشبك الأمامي والجوانب، بالإضافة إلى شعار خاص في الخلف.

 نيسان باترول تحتفل بمرور 75 عاماً

وعند فتح سيارة  نيسان باترول تعرض الإضاءة الأرضية عبارة Patrol Since 1951 مع رسم للكثبان الرملية، في إشارة أخرى إلى ارتباط النسخة الخاصة بتاريخ باترول في المنطقة، وبها تفاصيل نحاسية ذهبية على عجلة القيادة لاستكمال التصميم الخارجي، ويظهر شعار الذكرى الـ75 محفور على لوحة القيادة أمام الراكب وعلى مساند رؤوس المقاعد.

وتحمل عتبات نيسان باترول أبواب مضيئة وفرش أرضية والصندوق الخلفي شعارات الإصدار الخاص، وتحصل السيارة على إضاءة محيطية باللون النحاسي الذهبي، بالإضافة إلى غطاء جلدي للمفتاح بنفس اللون العنابي المستخدم في المقصورة.

محرك نيسان باترول

تحصل سيارة نيسان باترول ذات الإصدار الخاص علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، وبها 425 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتحصل سيارة نيسان باترول علي، نظام تعليق هوائي متكيف، ونظام تخميد ديناميكي إلكتروني، بما يسمح بتعديل استجابة نظام التعليق وفقاً لظروف القيادة المختلفة.

شركة نسيان سيارة نيسان باترول بلاتينوم V6TT الأيقونية إصدار الذكرى 75 الذكرى 75 محرك نيسان باترول باترول

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