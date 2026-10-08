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بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري

سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي
سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي
إبراهيم القادري

يتوافر سوق السيارات المصري العديد من الـ طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيات ارونا، ورينو داستر، وسوزوكى فرونكس، ونيسان جوك، وسيتروين C3 اير كروس .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تستمد سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تباع سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 120 ألف جنيه .

نيسان جوك موديل 2027

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان جوك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 19 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 68 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

سيات ارونا موديل 2027

خزان وقود سيارة سيات ارونا موديل 2027 يصل إلي 40 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيات ارونا موديل 2027

تتوافر سيارة سيات ارونا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 369 ألف جنيه .

رينو داستر موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو داستر موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 195 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 395 ألف جنيه .

سوزوكى فرونكس موديل 2026

قوة سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2026 تصل إلي 103 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى فرونكس موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 160 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري الطرازات السيارات الجديدة موديل 2026 تكنولوجيا حديثة سوزوكى فرونكس سيتروين C3 اير كروس نيسان جوك موديل 2027 سيات ارونا موديل 2027 رينو داستر موديل 2026 سوزوكى فرونكس موديل 2026 صناعة السيارات

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