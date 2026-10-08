أسباب إيقاف سيارات مرسيدس EQE الكهربائية | صور

أعلنت شركة مرسيدس عن وقف إنتاج وتخطيط طرازات مرسيدس EQE بما في ذلك النسخة السيدان ونسخة الـ SUV في عدد من الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة .

سبب إيقاف سيارات مرسيدس EQE الكهربائية

سبب إيقاف سيارات مرسيدس EQE الكهربائية

1- ضعف الإقبال والجاذبية في السوق

لم تحقق سيارات EQE وEQS المبيعات المتوقعة، ولم يتقبلها الجمهور الأمريكي أو بعض الأسواق العالمية بالشكل الكافي مقارنة بالتوقعات العالية للشركة.

سبب إيقاف سيارات مرسيدس EQE الكهربائية

2- تعديل الاستراتيجية للسيارات الكهربائية

قررت مرسيدس التخلي عن علامة وتسمية (EQ) المستقلة وتغيير اتجاهها نحو دمج التكنولوجيا الكهربائية مباشرة داخل طرازاتها التقليدية والمألوفة من ضمنها، تطوير نسخة كهربائية كلياً من الفئة E والفئة C بتصميم تقليدي يشبه محركات الاحتراق الداخلي .

3- إلغاء خطط تحديث منتصف العمر " الفيس ليفت "

سبب إيقاف سيارات مرسيدس EQE الكهربائية

قررت الشركة وقف خطط تطوير وتحديث طرازي EQE السيدان و الـ EQE SUV تمهيداً لاستبدالهما بجيل جديد من السيارات الكهربائية ذات التصاميم التقليدية.

4- التركيز على تقليص الخسائر

اتجهت الشركة لتقليص إنتاج بعض فئات السيارات الكهربائية غير المربحة والتركيز مؤقتاً على تحسين ربحية تشكيلتها من السيارات الأخرى.

تاريخ سيارات مرسيدس EQE الكهربائية

تم الكشف عن سيارة مرسيدس-بنز EQE (برمز V295) الكهربائية لأول مرة في معرض ميونخ للسيارات في سبتمبر 2021 كسيارة تنفيذية فاخرة تعتمد على منصة EVA الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وعرضت السيارة رسمياً لأول مرة عام 2021 وبدأت بنسخة EQE 350 ذات الدفع الخلفي، وبعدها تم طرح نسخ متعددة ومنها طرازات AMG الرياضية القوية منها، EQE 53 4Matic+.

سبب إيقاف سيارات مرسيدس EQE الكهربائية

واستمرت التحديثات التقنية وبرمجيات نظام MBUX، مع طرح موديلات سنوية محدثة في مختلف الأسواق، وحاليا تشهد الفترة الحالية توجهاً من مرسيدس لإعادة هيكلة خططها للسيارات الكهربائية، حيث بدأت بتقليل أو إيقاف بعض إنتاج طرازات EQE في بعض الأسواق (مثل أمريكا) والتجهيز للعودة لتصميمات تقليدية أكثر قرباً من فئات الفئة E التقليدية.