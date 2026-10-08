أخبار السيارات | كاليفورنيا تشدد الرقابة على الروبوتاكسي بعد تعطيل مركبات الطوارئ .. مازدا CX-90 الـ SUV تظهر لأول مرة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أثارت تجربة عدد من مستخدمي السيارات الكهربائية تساؤلات حول العلاقة بين هذه المركبات ودوار الحركة، بعدما تحدث ركاب عن تعرضهم للغثيان والدوخة خلال الرحلات، وهي أعراض دفعت بعضهم إلى تجنب ركوب السيارات الكهربائية أو التفكير في التخلي عنها.

أعاد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الانتشار المتزايد للسيارات الصينية الأنظار إلى تاريخ صناعة السيارات الروسية، التي مرت بمراحل طويلة بدأت خلال الحقبة السوفيتية، قبل أن تظهر علامات وطرازات أصبحت جزءا من هوية صناعة السيارات في روسيا.

تتجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على شركات سيارات الأجرة ذاتية القيادة، بعد إقرار تشريع يستهدف منع هذه المركبات من تعطيل حركة سيارات الإسعاف والإطفاء وفرق الاستجابة للطوارئ خلال الحوادث.

يتوافر سوق السيارات المصري العديد من الـ طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-90، وتنتمي CX-90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك ثلاثة صفوف من المقاعد .