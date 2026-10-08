كاليفورنيا تشدد الرقابة على الروبوتاكسي بعد تعطيل مركبات الطوارئ

تتجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على شركات سيارات الأجرة ذاتية القيادة، بعد إقرار تشريع يستهدف منع هذه المركبات من تعطيل حركة سيارات الإسعاف والإطفاء وفرق الاستجابة للطوارئ خلال الحوادث.

ووقع حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1246، الذي يسمح بفرض عقوبات محلية على شركات تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة إذا تسببت مركباتها في إعاقة وصول فرق الطوارئ لأكثر من 30 دقيقة خلال الحالات الطارئة.

وجاء التشريع بعد عدد من الوقائع التي أثارت تساؤلات حول قدرة السيارات ذاتية القيادة على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة، خصوصا عندما تتعطل إشارات المرور أو تتغير ظروف الطريق بشكل مفاجئ.

وفي ديسمبر 2025، توقفت عدة مركبات تابعة لشركة Waymo في شوارع سان فرانسيسكو عقب انقطاع الكهرباء وتعطل إشارات المرور، ما تسبب في اضطراب حركة السيارات ذاتية القيادة.

وخلال احتفالات الرابع من يوليو 2026، واجهت مركبات أخرى مشكلة بعد نفاد الطاقة من بعضها وسط ازدحام مروري شديد في المدينة.

وفي مدينة أوستن بولاية تكساس، سجلت واقعة أكثر حساسية عندما اعترضت إحدى مركبات Waymo طريق سيارة إسعاف كانت متجهة للتعامل مع حادث إطلاق نار، وهو ما دفع الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور إلى مطالبة الشركات بالعمل على معالجة مشكلات التداخل بين السيارات ذاتية القيادة وعمليات الطوارئ وإنفاذ القانون.

ولا يقتصر القانون على الغرامات، إذ يلزم الشركات بتوفير جهة اتصال محلية لفرق الطوارئ تحت مسمى فنيي الحوادث المحليين، بما يسمح بالتدخل السريع عند تعطل المركبات أو وقوع حوادث.

كما يفرض القانون استخدام مشغلين بشريين عن بعد، على أن يكونوا مقيمين في الولايات المتحدة ويحملون رخص قيادة أمريكية، إلى جانب إلزام الشركات بإبلاغ السلطات بمواقع المركبات وحالتها عند حدوث أعطال واسعة النطاق.

وتعتمد بعض أنظمة القيادة الذاتية بالفعل على تدخل بشري عن بعد في مواقف محددة، بينما تشير الشركات إلى أن هذه التدخلات تستخدم عند مواجهة ظروف معقدة أو غير متوقعة.

ورغم توقيع القانون، لن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ مباشرة، إذ حددت كاليفورنيا الأول من يوليو 2028 موعدا لبدء تطبيقها، ما يمنح الشركات فترة للاستعداد وتطوير آليات تمنع مركباتها من تعطيل عمل فرق الإنقاذ.