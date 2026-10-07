قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ميسي» يعلن نهاية رحلته مع الأرجنتين برسالة مؤثرة: أعلم أنني اتخذت القرار الصحيح
أحمد موسى: الرئيس السيسي يُشيد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا
حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية
«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات
بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا
ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي
صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"
كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول
أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
كريم عاطف

أثارت تجربة عدد من مستخدمي السيارات الكهربائية تساؤلات حول العلاقة بين هذه المركبات ودوار الحركة، بعدما تحدث ركاب عن تعرضهم للغثيان والدوخة خلال الرحلات، وهي أعراض دفعت بعضهم إلى تجنب ركوب السيارات الكهربائية أو التفكير في التخلي عنها.

ونقلت تقارير عن مستخدمين قولهم إنهم لم يكونوا يعانون من دوار الحركة قبل استخدام السيارات الكهربائية، قبل أن تظهر الأعراض لديهم خلال الرحلات، خاصة الطويلة منها.

وتفسر الباحثة آيرين دي جوليو من كلية كينجز لندن هذه الظاهرة بأن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بدوار الحركة داخل السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن الدراسات العلمية المتاحة حول هذه العلاقة لا تزال محدودة.

ويحدث دوار الحركة عندما لا تتطابق الإشارات التي يستقبلها الجسم من العين والأذن الداخلية والأجزاء المسؤولة عن الإحساس بالحركة. وعندما تتعارض هذه المعلومات، قد تظهر أعراض مثل الدوخة والغثيان.

وتختلف السيارات الكهربائية عن السيارات التقليدية في طبيعة الحركة المصاحبة للتسارع والتباطؤ، كما تتميز باستجابة سريعة لدواسة التسارع، وهو ما قد يزيد من حدة الأعراض لدى بعض الركاب.

وتبرز الفرملة التجدديه كأحد العوامل التي قد تؤثر على راحة الركاب، إذ تبدأ السيارة في خفض سرعتها بمجرد رفع السائق قدمه عن دواسة التسارع، وقد ينتج عن ذلك تباطؤ سريع تشعر به أجسام الركاب بشكل واضح.

ولتقليل احتمالات الإصابة بالدوار، ينصح الخبراء بالنظر إلى الطريق من خلال الزجاج الأمامي بدلا من استخدام الهاتف أو القراءة أثناء الرحلة، مع تفضيل الجلوس في المقعد الأمامي وتثبيت الرأس على مسند المقعد.

كما يمكن فتح النوافذ وتجديد الهواء، والحفاظ على التنفس المنتظم، والنوم جيدا والحصول على كمية مناسبة من المياه قبل الرحلات الطويلة، إلى جانب تجنب الوجبات الدسمة.

ويرى الباحثون أن الجسم قد يتكيف تدريجيا مع طبيعة الحركة الجديدة، كما يمكن لشركات السيارات تطوير أنظمة أكثر سلاسة للتحكم في التسارع والفرملة التجدديه لتقليل تأثيرها على الركاب.

السيارات الكهربائية المركبات ركوب السيارات الكهربائية الغثيان داخل السيارات الكهربائية الغثيان داخل السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ترشيحاتنا

فلسطين

فلسطين تؤكد ضرورة تفعيل عمل مجلس السلام في غزة وتحذر من الخطاب التحريضي لوزراء حكومة الاحتلال

إقراض جديد مع مالاوي

صندوق النقد يحرز تقدما في محادثات برنامج إقراض جديد مع مالاوي

عائلة ويستون الكندية

عائلة ويستون الكندية تستحوذ على سلسلة الصيدليات البريطانية «بوتس» مقابل 12.7 مليار دولار كندي

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد