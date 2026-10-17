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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دفع كلي وقدرات هجينه.. مواصفات لاندروفر ديسكفري 2026

لاندروفر ديسكفري 2026
لاندروفر ديسكفري 2026
صبري طلبه

ظهرت لاندروفر ديسكفري للمرة الأولى عام 1989، لتقدم تصورًا يجمع بين قدرات السيارات المخصصة للطرق الوعرة ومتطلبات الاستخدام العائلي، وتواصل السيارة حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، مع تطور تجهيزاتها وأنظمة الدفع عبر الأجيال، تتضمن موديلات 2026، ذات القدرات المدعومة بمحرك هجين.

أبعاد لاندروفر ديسكفري 2026

تأتي ديسكفري 2026 بهيكل يبلغ طوله 4,956 مم، وعرضه 2,073 مم، وارتفاعه 1,888 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,923 مم، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، وسقف بانوراما.

لاندروفر ديسكفري 2026

محرك لاندروفر ديسكفري 2026 

تعتمد لاندروفر ديسكفري 2026 على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، يعمل بالتكامل مع نظام هجين خفيف MHEV وتصل القوة الإجمالية إلى 360 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 500 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي. 

تسارع لاندروفر ديسكفري 2026

تستطيع لاندروفر ديسكفري 2026 التسارع من الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 209 كيلومترات في الساعة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 12.2 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 90 لترًا، كما تصل قدرة السحب إلى 3,500 كيلوجرام.

لاندروفر ديسكفري 2026

تجهيزات لاندروفر ديسكفري 2026 

تضم المقصورة شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 11.4 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto. ونظام صوتي من Meridian يضم 14 مكبرًا، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف.

توفر ديسكفري مقعدًا للسائق بإعدادات كهربائية وذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد، مع خيارات للتعديل وضع الجلوس، ويحصل مقعد الراكب الأمامي على وظائف التعديل الكهربائي والتدفئة والتبريد، مع خيارات وضعيات الضبط، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكيًا بأربع مناطق للتحكم، وفتحات تهوية خلفية، وفلترًا لتنقية الهواء، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي.

لاندروفر ديسكفري 2026

وتضم السيارة وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد ستائرية جانبية، إضافة إلى وسائد لحماية الركبتين، وتشمل أنظمة المساعدة مثبت سرعة متكيفًا، ونظام تحذير عند الخروج عن المسار مع مساعد للبقاء داخله، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة. 

لاندروفر ديسكفري لاندروفر ديسكفري 2026 ديسكفري 2026

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