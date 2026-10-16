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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

8 علامات مهمة لا تتجاهلها للحفاظ على محرك سيارتك

محرك السيارة
محرك السيارة
صبري طلبه

يمثل المحرك الجزء الأساسي المسؤول عن تشغيل السيارة وتحريكها، ولذلك فإن الحفاظ على كفاءته يتطلب الانتباه إلى أي تغيرات تطرأ على أدائه، سواء أثناء القيادة أو عند تشغيل السيارة، وفي كثير من الحالات، تظهر المشكلات الميكانيكية من خلال مؤشرات واضحة يمكن ملاحظتها مبكراً، قبل أن تتطور إلى أعطال أكبر تتطلب إصلاحات مكلفة أو تؤثر على سلامة القيادة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 8 علامات مهمة لا تتجاهلها للحفاظ على محرك سيارتك.

محرك السيارة

ارتفاع حرارة المحرك 

تعد زيادة درجة حرارة المحرك عن المعدل الطبيعي من أبرز الإشارات التي تستوجب الانتباه، خاصة إذا ارتفع مؤشر الحرارة بصورة مفاجئة أو ظهرت رسالة تحذيرية على لوحة العدادات.

وقد ترتبط هذه المشكلة بانخفاض مستوى سائل التبريد، أو وجود تسريب في دورة التبريد، أو تعطل المروحة، أو خلل في منظم الحرارة أو مضخة المياه.

ويؤدي استمرار تشغيل المحرك في درجات حرارة مرتفعة إلى احتمالية حدوث أضرار جسيمة، قد تصل إلى تلف بعض الأجزاء الداخلية، لذلك، ينبغي التوقف في مكان آمن عند ظهور تحذير ارتفاع الحرارة، وإيقاف المحرك وتركه يبرد، مع تجنب فتح غطاء خزان التبريد وهو ساخن لتفادي الإصابة بالحروق.

أصوات الطرق والاحتكاك 

قد تصدر من المحرك أصوات غير مألوفة تشير إلى وجود خلل يحتاج إلى التشخيص، خصوصاً إذا كانت على هيئة طرق معدني متكرر أو طقطقة واضحة أو صوت احتكاك يزداد مع الضغط على دواسة الوقود.

وتختلف الأسباب المحتملة وفقاً لطبيعة الصوت وظروف ظهوره، إذ قد ترتبط بمستوى الزيت أو ضغطه، أو بأجزاء داخلية متحركة، أو بمكونات أخرى في المحرك.

محرك السيارة 

 دخان العادم غير الطبيعي 

يمكن أن يكشف لون الدخان الخارج من العادم عن طبيعة المشكلة التي تواجه المحرك، مع ضرورة مراعاة نوع السيارة ودرجة حرارة الجو وظروف التشغيل، فالدخان الأزرق قد يشير إلى احتراق الزيت داخل غرف الاحتراق.

بينما قد يرتبط الدخان الأبيض الكثيف والمستمر، بعد وصول المحرك إلى درجة التشغيل الطبيعية، بدخول سائل التبريد إلى غرف الاحتراق، أما الدخان الأسود، فقد يدل على احتراق كمية وقود أكبر من اللازم مقارنة بالهواء المتاح، نتيجة خلل في نظام الحقن أو دخول الهواء أو بعض الحساسات. 

زيادة استهلاك الوقود  

إذا لاحظ السائق أن السيارة أصبحت تستهلك كمية أكبر من الوقود مقارنة بالمعتاد، رغم ثبات مسافة القيادة والظروف التشغيلية تقريباً، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود مشكلة تحتاج إلى المراجعة. ومن بين الأسباب المحتملة اتساخ مرشح الهواء، أو تلف بعض الحساسات، أو وجود خلل في شمعات الإشعال "البوجيهات" بمحركات البنزين، أو اضطراب عملية حقن الوقود.

إضاءة لمبة فحص المحرك 

تعد لمبة فحص المحرك من أهم وسائل التنبيه التي تعتمد عليها السيارات الحديثة للإشارة إلى خلل محتمل في منظومة التشغيل أو الانبعاثات، وقد ترتبط إضاءتها بمشكلة في أحد الحساسات، أو نظام الإشعال، أو حقن الوقود، أو مكونات أخرى تؤثر على عمل المحرك.

محرك السيارة 

تسرب الزيت أو انخفاض مستواه 

يعتمد المحرك على زيت التشحيم لتقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة والمساعدة في تبديد الحرارة، ولذلك فإن انخفاض مستواه أو فقدان ضغطه قد يؤدي إلى أضرار كبيرة خلال فترة قصيرة، ويمكن ملاحظة بعض المؤشرات من خلال ظهور بقع زيت أسفل السيارة، أو تكرار الحاجة إلى إضافة الزيت، أو إضاءة لمبة ضغط الزيت على لوحة العدادات.

 ضعف التسارع والاهتزاز 

عندما تتراجع استجابة السيارة عند الضغط على دواسة الوقود، أو تظهر اهتزازات غير معتادة أثناء التوقف أو التسارع، فقد يكون المحرك لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، وتتنوع الأسباب المحتملة بين خلل في شمعات الإشعال أو ملفات الإشعال، ومشكلات نظام الوقود، أو وجود خلل في دخول الهواء إلى المحرك.

صعوبة التشغيل المتكررة 

إذا استغرق تشغيل السيارة وقتاً أطول من المعتاد، أو احتاج المحرك إلى عدة محاولات حتى يبدأ العمل، فمن المهم عدم تجاهل هذه المشكلة، خاصة إذا تكررت بعد توقف السيارة لفترات قصيرة أو طويلة، وقد ترتبط صعوبة التشغيل بضعف البطارية أو خلل بادئ الحركة، لكنها قد تنتج أيضاً عن مشكلات في نظام الوقود أو الإشعال أو بعض الحساسات المسؤولة عن تنظيم عملية التشغيل.

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