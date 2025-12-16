قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
سقوط أمطار.. الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل 6 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء

بطارية السيارة 
بطارية السيارة 
صبري طلبه

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تواجه بطارية السيارة ضغوطًا إضافية قد تؤثر على كفاءتها وعمرها الافتراضي بسبب البرودة، ما قد يضعف قدرتها على توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المحرك والأنظمة الكهربائية.

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" أفضل 6 نصائح للحفاط على بطارية السيارة في الشتاء.

بطارية السيارة 

بطارية السيارة والتشغيل المنتظم 

من أبرز العوامل التي تساعد على الحفاظ على البطارية خلال الأجواء الباردة هو تشغيل السيارة بشكل منتظم، حيث ترك السيارة متوقفة لفترات طويلة في الشتاء يؤدي إلى استنزاف الشحن تدريجيًا، خاصة مع تشغيل أنظمة مثل الإنذار أو القفل المركزي، حيث تسمح القيادة المنتظمة بإعادة شحن البطارية عبر الدينامو، وتحافظ على نشاطها دون هبوط مفاجئ في الجهد الكهربائي.

تقليل الأحمال 

في الطقس البارد، تحتاج البطارية إلى طاقة أكبر لتدوير المحرك، لذلك يُنصح بتقليل استهلاك الكهرباء قبل تشغيل السيارة، مثل إطفاء الإضاءة، والتدفئة، والنظام الصوتي، هذه الخطوة البسيطة تقلل الضغط على البطارية في اللحظة الأكثر حساسية، وتساعد على تشغيل السيارة بسلاسة أكبر.

فحص البطارية قبل الأجواء الباردة

التحقق من حالة البطارية قبل ذروة الشتاء يُعد إجراءً وقائيًا مهمًا، البطاريات القديمة أو الضعيفة تكون أكثر عرضة للفشل في الأجواء الباردة، حيث أن فحص مستوى الشحن، وحالة الأقطاب، والتأكد من عدم وجود تآكل أو صدأ، يساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل أن تتحول إلى عطل مفاجئ.

الحفاظ على نظافة الأقطاب 

تراكم الأوساخ أو التآكل على أقطاب البطارية يعيق انتقال الكهرباء بكفاءة، وهو ما يظهر بشكل أوضح في الشتاء، لذلك قم بتنظيف الأقطاب بشكل دوري حتى تضمن اتصالًا جيدًا، ولكي تقلل من فقدان الطاقة، ومساعد البطارية على تقديم أدائها الكامل عند الحاجة.

مراقبة عمر البطارية والاستبدال في الوقت المناسب

غالبًا ما تظهر مشكلات البطارية في الشتاء حتى وإن كانت تعمل بشكل مقبول في الصيف، حيث أن الشتاء قد يكون العامل الذي يكشف ضعفها الحقيقي، والاستبدال المبكر في هذه الحالة يوفر عناء التوقف المفاجئ ويمنح راحة أكبر خلال موسم البرد.

الاهتمام ومتابعة البطارية 

الاهتمام ببطارية السيارة خلال الشتاء لا يتطلب إجراءات معقدة، بل يعتمد على وعي السائق بطبيعة تأثير الطقس البارد، واتباع ممارسات بسيطة تضمن جاهزية السيارة، ومع الالتزام بهذه الإرشادات، يمكن تقليل فرص الأعطال بشكل كبير، والحفاظ على أداء موثوق طوال فصل الشتاء، ولذلك ننصح أيضًا أن يكون معك كابلات إمداد الطاقة، ربما تكون انقاذ لك أو لغيرك.

أعطال بطارية السيارة بطارية السيارة كيف تتجن أعطال بطارية السيارة نصائح لقائدي السيارات أعطال البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

الكلاب

بالأرقام .. كيف تواجه الدولة ملف الـ11 مليون كلب شارع دون إيذاء؟

أحمد سالم

قريبًا في معرض الكتاب.. صدور كتاب «سيكولوجية التغيير: اقتصاد الإغواء»

تكريم مهندسي مصر للطيران

تكريم مهندسي مصر للطيران لجهودهم في أزمة تحديثات طائرات إيرباص A320

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد