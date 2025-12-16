أفضل 6 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تواجه بطارية السيارة ضغوطًا إضافية قد تؤثر على كفاءتها وعمرها الافتراضي بسبب البرودة، ما قد يضعف قدرتها على توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المحرك والأنظمة الكهربائية.

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" أفضل 6 نصائح للحفاط على بطارية السيارة في الشتاء.

بطارية السيارة

بطارية السيارة والتشغيل المنتظم

من أبرز العوامل التي تساعد على الحفاظ على البطارية خلال الأجواء الباردة هو تشغيل السيارة بشكل منتظم، حيث ترك السيارة متوقفة لفترات طويلة في الشتاء يؤدي إلى استنزاف الشحن تدريجيًا، خاصة مع تشغيل أنظمة مثل الإنذار أو القفل المركزي، حيث تسمح القيادة المنتظمة بإعادة شحن البطارية عبر الدينامو، وتحافظ على نشاطها دون هبوط مفاجئ في الجهد الكهربائي.

تقليل الأحمال

في الطقس البارد، تحتاج البطارية إلى طاقة أكبر لتدوير المحرك، لذلك يُنصح بتقليل استهلاك الكهرباء قبل تشغيل السيارة، مثل إطفاء الإضاءة، والتدفئة، والنظام الصوتي، هذه الخطوة البسيطة تقلل الضغط على البطارية في اللحظة الأكثر حساسية، وتساعد على تشغيل السيارة بسلاسة أكبر.

فحص البطارية قبل الأجواء الباردة

التحقق من حالة البطارية قبل ذروة الشتاء يُعد إجراءً وقائيًا مهمًا، البطاريات القديمة أو الضعيفة تكون أكثر عرضة للفشل في الأجواء الباردة، حيث أن فحص مستوى الشحن، وحالة الأقطاب، والتأكد من عدم وجود تآكل أو صدأ، يساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل أن تتحول إلى عطل مفاجئ.

الحفاظ على نظافة الأقطاب

تراكم الأوساخ أو التآكل على أقطاب البطارية يعيق انتقال الكهرباء بكفاءة، وهو ما يظهر بشكل أوضح في الشتاء، لذلك قم بتنظيف الأقطاب بشكل دوري حتى تضمن اتصالًا جيدًا، ولكي تقلل من فقدان الطاقة، ومساعد البطارية على تقديم أدائها الكامل عند الحاجة.

مراقبة عمر البطارية والاستبدال في الوقت المناسب

غالبًا ما تظهر مشكلات البطارية في الشتاء حتى وإن كانت تعمل بشكل مقبول في الصيف، حيث أن الشتاء قد يكون العامل الذي يكشف ضعفها الحقيقي، والاستبدال المبكر في هذه الحالة يوفر عناء التوقف المفاجئ ويمنح راحة أكبر خلال موسم البرد.

الاهتمام ومتابعة البطارية

الاهتمام ببطارية السيارة خلال الشتاء لا يتطلب إجراءات معقدة، بل يعتمد على وعي السائق بطبيعة تأثير الطقس البارد، واتباع ممارسات بسيطة تضمن جاهزية السيارة، ومع الالتزام بهذه الإرشادات، يمكن تقليل فرص الأعطال بشكل كبير، والحفاظ على أداء موثوق طوال فصل الشتاء، ولذلك ننصح أيضًا أن يكون معك كابلات إمداد الطاقة، ربما تكون انقاذ لك أو لغيرك.