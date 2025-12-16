قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

يامال ولا نجم آخر.. هل تتحقق التسريبات كالعادة في جوائز The Best أم تلجأ الفيفا للعب النظيف

جوائز ذا بيست
جوائز ذا بيست

في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة .. تتوجه أنظار عشاق كرة القدم والمسابقات العالمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " عن أسماء الفائزين بجوائز  The Best لعام 2025، في احتفالية تحمل طابعًا مختلفًا، تُقام للمرة الأولى على هامش حدث كروي عالمي، يتمثل في نهائي كأس القارات للأندية، الذي يجمع باريس سان جيرمان الفرنسي بفلامنجو البرازيلي.

حفل هذا العام لا يقتصر على تتويج نجوم المستطيل الأخضر فحسب، بل يأتي ضمن رؤية تنظيمية جديدة يسعى من خلالها " فيفا " إلى منح الجوائز بعدًا احتفاليًا أكثر تميزًا، يعكس قيمتها العالمية، بعيدًا عن القوالب التقليدية التي اعتادتها الجماهير في النسخ السابقة.

ويحتضن إحدى قاعات فنادق الدوحة الحفل، الذي يُقام على مأدبة عشاء رسمية بحضور يقارب 800 شخصية، يتقدمهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأعضاء مجلس " فيفا"  إلى جانب نخبة من أساطير اللعبة، وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف القارات، فضلًا عن شخصيات رياضية وإعلامية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.

هل تكسب التسريبات الجائزة كالعادة 

ولا يخلو حفل The Best هذا العام من الجدل المعتاد بشأن تسريبات اسم الفائز قبل الإعلان الرسمي، في ظل ما اعتادت عليه وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة من تداول معلومات من داخل أروقة " فيفا ".

ومع انتشار صورة للامين يامال بوصفه "الفائز المحتمل"، تتجدد علامات الاستفهام حول مصداقية تلك التسريبات، خاصة بعد سيناريو النسخة الماضية، حين جرى تداول صورة رودري لاعب مانشستر سيتي قبل تتويجه بالجائزة.

ترتيبات الفيفا الجديدة

وكشف " فيفا " ضمن ترتيباته الجديدة أن جوائز أفضل حارس مرمى، وأفضل هدف، وجائزة اللعب النظيف، سيتم الإعلان عنها مسبقًا عبر مقاطع مصورة تُبث على المنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن تُترك الأضواء الكبرى لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الحفل.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 11 نجمًا من العيار الثقيل، يتقدمهم رباعي باريس سان جيرمان: فيتينيا، أشرف حكيمي، عثمان ديمبيلي، ونونو مينديز، إلى جانب ثلاثي برشلونة: رافينيا، لامين يامال، وبيدري، فضلًا عن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، والإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، والإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

ورغم التقارب الفني الكبير بين عدد من الأسماء المرشحة، تميل الترشيحات إلى لامين يامال وعثمان ديمبيلي، ليس فقط لما قدماه داخل المستطيل الأخضر، بل لما يمتلكه الثنائي من شعبية جماهيرية واسعة تتجاوز حدود القارة الأوروبية، وهو عامل بات مؤثرًا في ظل نظام التصويت المعتمد، الذي يمنح وزنًا متساويًا للجماهير، وقادة ومدربي المنتخبات، ووسائل الإعلام. شعبية يامال الجارفة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، مقابل الحضور القوي لديمبيلي في الأسواق الآسيوية والإفريقية، تعزز من حظوظهما بشكل لافت.

صلاح يدخل سباق المنافسة

في المقابل، يدخل محمد صلاح سباق المنافسة معتمدًا على سجل حافل بالإنجازات والبطولات مقارنة ببعض منافسيه، إلا أن عامل التوقيت وعدد الألقاب خلال فترة التقييم قد يبعده نسبيًا عن الصدارة، رغم بقائه واحدًا من أبرز نجوم اللعبة عالميًا وأكثرهم تأثيرًا جماهيريًا.

جوائز نسخة 2024

أفضل لاعب: البرازيلي فينيسيوس جونيور

أفضل مدرب: الإيطالي كارلو أنشيلوتي

أفضل حارس مرمى: الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز

المرشحون لجائزة أفضل مدرب 

خافيير أجيري (منتخب المكسيك)

ميكيل أرتيتا (أرسنال)

لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)

هانزي فليك (برشلونة)

إنزو ماريسكا (تشيلسي)

روبرتو مارتينيز (منتخب البرتغال)

أرني سلوت (ليفربول)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب 

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان

هاري كين – بايرن ميونيخ

كيليان مبابي – ريال مدريد

نونو مينديز – باريس سان جيرمان

كول بالمر – تشيلسي

بيدري – برشلونة

رافينيا – برشلونة

محمد صلاح – ليفربول

فيتينيا – باريس سان جيرمان

لامين يامال – برشلونة

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى 

أليسون بيكر – ليفربول

تيبو كورتوا – ريال مدريد

جيانلويجي دوناروما – مانشستر سيتي

إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا

مانويل نوير – بايرن ميونيخ

ديفيد رايا – أرسنال

يان سومر – إنتر ميلان

فويتشيخ تشيزني – برشلونة

هدف عمرو ناصر ينافس على جائزة بوشكاش

شهدت قائمة جائزة بوشكاش لأفضل هدف تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، في مرمى الأهلي خلال بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ليضع اللاعب نفسه في منافسة عالمية مميزة.

