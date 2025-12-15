محمد صلاح ضمن المرشحين على جائزة فيفا "ذا بيست"

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا "عن المرشحين لجوائز ذا بيست والتي شهدت تواجد 11 لاعبا لاختيار أفضل لاعب 2025.

ويتم اختيار الافضل في جائزة ذا بيست خلال الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.

وتنطلق غدا الثلاثاء حفل ذابيست لاختيار الأفضل في العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وينافس محمد صلاح على جائزة الأفضل في العالم رفقة مبابي ولامين يامال وغيرهم من النجوم.

وشملت القائمة المرشحين لجائزة الأفضل تواجد كلا من

عثمان ديمبيلي "باريس سان جيرمان"

رافينيا "برشلونة"

فيتينيا "باريس سان جيرمان"

محمد صلاح “ليفربول”

لامين يامال"برشلونة"

هاري كين "بايرن ميونخ"

أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان"

كيليان مبابي "ريال مدريد"

كول بالمر "تشيلسي"

نونو مينديش “باريس سان جيرمان”

بيدري “برشلونة”