منجم السكري: نسبة السيدات العاملات 3٪

قالت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكرى للذهب، أن منجم السكرى من أفضل ١٠ مناجم على مستوى العالم.





وأشارت منصور خلال جلسة “مستقبل الاستثمار فى البترول والتعدين والتحول نحو الطاقة الخضراء ” ضمن فعاليات مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة أن منجم السكرى يدار من شركة عالمية بالشراكة مع الدولة المصرية، ونسبة العمالة بها ٩٧٪؜ مصريين و٣٪؜ من الكفاءات العالمية فقط.





وتابعت أن مصر لها دور كبير فى مجال التعدين ولابد من التسويق لمصر كوجهة للتعدين، وتم تسهيل الأمور على المستثمرين من قبل الوزارة.

وأكدت أن عدد السيدات فى منجم السكرى٣٪؜ فقط ، ولكن نعتمد فى التعيين على الخبرة والكفاءة ونحاول تمكين المرأة.