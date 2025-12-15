قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
اقتصاد

منجم السكري: نسبة السيدات العاملات 3٪

جلسة الاستثمار فى البترول والتعدين
أمل مجدى

قالت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكرى للذهب، أن منجم السكرى من أفضل ١٠ مناجم على مستوى العالم.


 

وأشارت منصور خلال جلسة “مستقبل الاستثمار فى البترول والتعدين والتحول نحو الطاقة الخضراء ” ضمن فعاليات مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة أن منجم السكرى يدار من شركة عالمية بالشراكة مع الدولة المصرية، ونسبة العمالة بها ٩٧٪؜ مصريين و٣٪؜ من الكفاءات العالمية فقط.


 

وتابعت أن مصر لها دور كبير فى مجال التعدين ولابد من التسويق لمصر كوجهة للتعدين، وتم تسهيل الأمور على المستثمرين من قبل الوزارة.

وأكدت أن عدد السيدات فى منجم السكرى٣٪؜ فقط ، ولكن نعتمد فى التعيين على الخبرة والكفاءة ونحاول تمكين المرأة.

البترول التعدين النفط الطاقة الخصراء وزارة البترول

أرشيفية

