عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة

شهد سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستويات الصباح، وسط حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين في سوق الذهب.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 15 جنيهًا دفعة واحدة، ليعود من مستويات أعلى سجلها خلال اليوم، متأثرًا بحركة التصحيح السعري بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.





سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الذهب في السوق المحلي بنهاية تعاملات اليوم، مع اختلاف بسيط بين أسعار البيع والشراء داخل محلات الصاغة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 6588.5 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6560 جنيهًا، ليحافظ العيار الأعلى نقاءً على مستوياته المرتفعة رغم التراجع النسبي.



سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة نحو 6039.5 جنيهًا للبيع، مقابل 6013.25 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الهبوط الطفيفة في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في محافظات مصر، نحو 5765 جنيهًا للبيع، و5740 جنيهًا للشراء، بعد تراجع قدره 15 جنيهًا مقارنة بأسعار منتصف اليوم.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 4941.5 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4920 جنيهًا، وسط استمرار الإقبال عليه من فئة المقبلين على الزواج.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 في السوق نحو 3843.25 جنيهًا للبيع، و3826.75 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحالة التراجع العامة في أسعار الذهب اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 3294.25 جنيهًا للبيع، و3280 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر نحو 2470.75 جنيهًا للبيع، و2460 جنيهًا للشراء، وهو من الأعيرة الأقل تداولًا في السوق المحلي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 46120 جنيهًا للبيع، و45920 جنيهًا للشراء، متأثرًا بتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم.

سعر أونصة الذهب اليوم

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر إلى 4324.61 دولارًا للبيع، و4324.24 دولارًا للشراء، في ظل استمرار التذبذب في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

ويأتي تراجع سعر الذهب اليوم في مصر وسط حالة من الترقب في الأسواق، مع متابعة المستثمرين لتحركات الذهب عالميًا وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل سوق الصاغة خلال الساعات المقبلة.