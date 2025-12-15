الطب البيطري بالقاهرة: لن يتم القضاء على الكلاب الضالة في أماكن الإيواء

أكد مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه تم تشكيل لجنة مركزية لوضع آليات التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع .

وقال مصطفى رمضان في مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة "، :" بعد التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة سيتم تخصيص أرض بكل محافظة لإيواء الكلاب الضالة فيه ".

وتابع مصطفى رمضان :" لن يتم القضاء على الكلاب الضالة في أماكن الإيواء في كل محافظة وسيتم تقديم الخدمات الصحية لهم وتحصينهم ".

واكمل مصطفى رمضان :" كل منطقة تم رفع الكلاب منها سوف يعود جزء منها لنفس المناطق للحفاظ على التوازن البيئي في كل محافظة ".

ولفت مصطفى رمضان :" الكلب البلدي المصري بدأ في الظهور بعد التزاوج بين عدة سلالات وكل كلاب الشوارع ضالة وليست مميزة ".