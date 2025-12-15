قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المتهم في واقعة طفلة الشيبسي: صاحبى لبسني معاها وماليش علاقة يا بيه

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهـ.تك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم بالتحرش وهتـ.ك عرض الطفلة.

أقوال المتهم بالتحرش وهـ.تك عرض الطفلة 
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بالشروع في خطف الطفله المجنى وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى الا وهى هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد؟
ج :محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بهتـ.ك عرض الطفله المجنى عليها بالقوة, والتهديد وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات ؟
ج :محصلش


س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟
ج / الى حصل إن كان في واحد واقف بعربية أتوبيس في موقف سقيل وأنا رحتله ووقفت معاه وبعد كده رحت الجراج بتاعى وفى واحد تاني شغال معايا في الجراج وقالى الدنيا مقلوبه عليك وإنت معرفتش إيه اللى حصل وقولتله في إيه وقالى الواد صاحبك عمل مصيبه بره وجابها فيك انت وانا روحت لبست جلابيه وبعدين طلعت على الطريق علشان اروح شغلى ولقيت الست جت وقطعتلى الجلابيه ووالد البنت ضربني بقطعة خشب على رأسي وواحد تاني ضربنى بماسورة حديد على رجلى
س متى وأين حدث ذلك تحديدا ؟
ج الكلام ده حصل عند موقف سقيل الساعة ۱۰ مساء
س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي البيان تحديدا ؟
ج أنا كنت ساعتها في شغلى في الجراج
س وما صلتك وعلاقتك بالشخص الذى تتهمه بتلفيق لك التهمة؟
ج ده سواق على أتوبيس.
س وهل من ثمة علاقة فيما بينك وبين كل من الضحية ووالدتها ووالدها ؟
ج:لا

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

أوسيم جنايات تحرش طفلة طفلة الشيبسي تحرش بطفلة الشيبسي هتك عرض طفلة الشيبسي

