تكنولوجيا وسيارات

إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات، تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات أيضًا سواء من الداخل أو من الخارج، بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيدان.

وتعتبر السيارة إم جي 5 واحدة من أبرز سيارات السيدان، والتي تحمل شعار العلامة الصينية، وظهرت احدى هذه الطرازات داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 800 ألف جنيه.

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية أو الهيكلية، للتأكد من سلامة السيارة من الداخل والخارج، إلى جانب أهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للفئة والموديل.

مواصفات وأداء السيارة إم جي 5

من الناحية الميكانيكية، تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 120 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 150 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، 

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترًا في الساعة، بينما يحتاج التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة إلى نحو 12.5 ثانية، مع العمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

يحمل تصميم إم جي 5 ملامح السيدان مع لمسات عصرية، حيث تظهر الإضاءة النهارية والمصابيح العاملة بتقنية LED، مع مقصورة تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بالأنظمة أثناء القيادة، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم النظام الترفيهي.

كما تضم السيارة نظام صوتي، وقفلًا مركزيًا للأبواب، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى بصمة للدخول والتشغيل، بالإضافة إلى وسائد هوائية لحماية الركاب، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، إلى جانب برنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.

وتحتوي السيارة على حساسات للركن مدعومة بكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، لتسهيل الاصطفاف في الأماكن الضيقة، وتدعم السيارة مثبت سرعة، ومقاعد بتحكم كهربائي، وفتحة سقف كهربائية.

إم جي إم جي 5 السيارة إم جي 5 أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة

