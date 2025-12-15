الأرصاد تعلن مفاجأة بنهاية الأسبوع.. ماذا يحدث؟

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يسهم في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة واستمرار سقوط الأمطار على عدد من المناطق.



خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم وحتى غد الثلاثاء، وتكون متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى، حيث تشهد السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء أمطارًا متوسطة قد تغزر أحيانًا، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق شمال الوجه البحري.



وأضافت أن فرص الأمطار الخفيفة تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تصل إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، إلى جانب شمال الصعيد ومدن القناة، على فترات متقطعة.

نشاط الرياح وتأثيره على الشبورة

وأشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لكنه في الوقت ذاته يحد من تكون الشبورة المائية الكثيفة والمؤثرة، موضحة أن الشبورة ستكون خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة ولن تمثل عائقًا كبيرًا أمام حركة المرور.

تحذير من طقس نهاية الأسبوع

ونبهت منار غانم إلى أنه مع نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يبدأ الطقس في الاستقرار نسبيًا نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي، مع هدوء ملحوظ في سرعات الرياح، ما يهيئ الأجواء لتكون شبورة مائية كثيفة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر من الثالثة أو الرابعة فجرًا وحتى سطوع الشمس.



ودعت السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في فترات الشبورة أو سقوط الأمطار، والالتزام بتعليمات المرور، حفاظًا على سلامة الجميع.

الطقس غدًا الثلاثاء 16 ديسمبر.. أجواء شتوية واضطراب بالملاحة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الثلاثاء 16 ديسمبر أجواء شتوية، حيث يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، وباردًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة

ومن المنتظر تكون شبورة مائية خلال الفترة من الثالثة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص الأمطار غدًا

تشير التوقعات إلى فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

ويشهد الطقس نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

كما تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع سرعة رياح من 50 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 13 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى 21 درجة

الصغرى 14 درجة

الطقس في مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 14 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى 22 درجة

الصغرى 11 درجة

الطقس في قنا

العظمى 22 درجة

الصغرى 10 درجات

الطقس في أسوان

العظمى 23 درجة

الصغرى 12 درجة