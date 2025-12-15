أخبار التوك شو| عواصف رميلة وترابية وأمطار وتحذير عاجل من الأرصاد.. خطة لتطوير منشأة ناصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

أفاد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، بأن المفاوضات الجارية بين قادة الدول الأوروبية وأعضاء حلف الناتو، بالإضافة إلى المبعوثين الأمريكيين، تركز حالياً على المبادرة الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا.



عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.



البفتيك بـ500 والضاني بـ550 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار اللحوم فى الأسواق اليوم.



خالد شعيب: أبناء مطروح هم الحماة للبوابة الغربية لمصر

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خالص التهاني لجميع أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي، مشددًا على أن الدفاع عن الوطن هو جزء من عقيدة أبناء مطروح الراسخة.



قاضي قضاة فلسطين: لابد من مواجهة كل ما يضعف الأمة

قال قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية محمود الهباش إنه يتشرف أنه ينتمي إلي الأمة الفلسطينية وإلى شعبها.



وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي

ألقي وزير الأوقاف، كلمة رئيس الوزراء بالنيابة عنه، خلال فعاليات الندوة الدولية الثانية لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت عنوان “الفتوي وقضايا الواقع الإنساني”.



زاهي حواس يرد على شائعات "وادي ملوك آخر": خزعبلات لا أساس لها من الصحة

في تصريحات مثيرة، نفى عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس وجود أي "وادي ملوك" آخر غير المعروف حاليًا، واصفًا الروايات المتداولة حول هذا الموضوع بأنها "خزعبلات" لا تستند إلى أي أساس علمي.



لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير المناطق غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للمناطق ذات الأهمية الخاصة.



مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

الدولار .. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين.