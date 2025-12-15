قاضي قضاة فلسطين: لابد من مواجهة كل ما يضعف الأمة

قال قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية محمود الهباش إنه يتشرف أنه ينتمي إلي الأمة الفلسطينية وإلى شعبها.



وأضاف خلال انعقاد الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: “الشعب الفلسطيني يقف اليوم متمسكا بأرضه ومتشبثا بحقه فى مواجهة الظلم والعدوان والإرهاب والتدمير الذى يشنه الإحتلال على مقدرات هذا الشعب”.



وتابع: “مهما بلغت أعداد الشهداء الشعب الفلسطيني صامد وصابر وسوف ينتصر .. ونردد دائما بأننا على أرضنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون .. والنسيج الوطني بين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين صامد فى وجه المحتل.. ولابد من مواجهة كل ما يضعف الأمة.. والمحتل لا يعرف معني للإنسانية”.