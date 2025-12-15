قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
ديني

أمين اتحاد البرلمان الدولي: القيادات الدينية تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز التعاون العالمي

الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي عبر "الفيديو كونفرانس" بالندوة
الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي عبر "الفيديو كونفرانس" بالندوة
محمد صبري عبد الرحيم   -  
إيمان طلعت

قال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ ، خلال كلمة عبر فيديو كونفرانس في فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية، التي تأتي تحت عنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، إن القيادات الدينية تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز التعاون العالمي ونشر المعرفة المشتركة.

وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ، خلال كلمته أنَّ القادة يتحملون ثقة ومسؤولية مجتمعاتهم الأخلاقية، ويقودونها بالحكمة والنزاهة، ويُعد دعم هؤلاء القادة وتدريبهم أمرًا ضروريًّا لمنع انتشار الكراهية والعنف، وضمان أن يكون تأثيرهم محفزًا إلى الانسجام والوئام لا الانقسام.

وتابع مارتن تشونغونغ: بصفتها جهات مؤسسية عالمية، تتحمل السلطات الدينية مسؤولية فريدة في تعزيز السلام والمصالحة والتفاهم، ومن خلال التعاون المشترك، تسعى جميعًا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في خدمة رفاهية مجتمعاتهم، ومواجهة التحديات الاجتماعية، وغرس القيم التي تعزز الإنسانية جمعاء.

الإفتاء الفتوى وقضايا الواقع الإنساني مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي القيادات الدينية

أرشيفية

