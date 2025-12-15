أمين اتحاد البرلمان الدولي: القيادات الدينية تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز التعاون العالمي

قال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ ، خلال كلمة عبر فيديو كونفرانس في فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية، التي تأتي تحت عنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، إن القيادات الدينية تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز التعاون العالمي ونشر المعرفة المشتركة.

وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ، خلال كلمته أنَّ القادة يتحملون ثقة ومسؤولية مجتمعاتهم الأخلاقية، ويقودونها بالحكمة والنزاهة، ويُعد دعم هؤلاء القادة وتدريبهم أمرًا ضروريًّا لمنع انتشار الكراهية والعنف، وضمان أن يكون تأثيرهم محفزًا إلى الانسجام والوئام لا الانقسام.

وتابع مارتن تشونغونغ: بصفتها جهات مؤسسية عالمية، تتحمل السلطات الدينية مسؤولية فريدة في تعزيز السلام والمصالحة والتفاهم، ومن خلال التعاون المشترك، تسعى جميعًا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في خدمة رفاهية مجتمعاتهم، ومواجهة التحديات الاجتماعية، وغرس القيم التي تعزز الإنسانية جمعاء.