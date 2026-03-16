«كاف» يعلن رقما قياسيا جديدا لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، عن نسبة مشاهدة غير مسبوقة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب عبر التاريخ.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان: "تشير نتائج الأبحاث الأولية إلى نمو بنسبة 61% في أعداد المشاهدين في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية الجنوبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (المغرب)".

وتابع: "أظهرت نتائج الأبحاث الأولية الصادرة عن وكالات أبحاث مستقلة نموًا بنسبة 61% في أعداد المشاهدين لبطولة كأس الأمم الأفريقية (المغرب)، مما يجعلها واحدة من أسرع البطولات الرياضية نموًا على مستوى العالم".

وأضاف: "سيصدر التقرير الكامل عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 من قبل وكالة الأبحاث العالمية المستقلة نيلسن خلال الأسابيع القادمة، ويعود هذا النمو غير المسبوق إلى التغطية العالمية القياسية التي حظيت بها البطولة عبر منصات إعلامية رائدة في أوروبا وغيرها من الأسواق الرئيسية، إذ تُعدّ المملكة المتحدة وفرنسا من أبرز الدول التي ساهمت بنصيب الأسد في نمو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب".

واختتمت: "وقد أسفرت الشراكة التجارية بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ووكالة التسويق الرياضي العالمية " IMG" عن زيادة بنسبة 50% في عدد شركاء البث في أوروبا وغيرها من الأسواق الرئيسية، وشمل ذلك اتفاقيات جديدة في اليابان والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك واليونان وكولومبيا، مما جعل بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025 النسخة الأكثر انتشارًا عالميًا من البطولة حتى الآن".