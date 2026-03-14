حمادة أنور يطالب كاف بإعادة النظر في إقامة المباريات خلال الصيام

طالب حمادة أنور المدير الإداري الأسبق للزمالك ، الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بضرورة إعادة النظر في مسألة إقامة المباريات خلال نهار رمضان ، موضحاً أن هذا الأمر يُقلل من فرص المُتعة في كرة القدم .



وقال حمادة أنور خلال الاستدوديو التحليلي لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي عبر إذاعة الشباب والرياضة : لابد أن يضع الكاف في حساباته الأندية التي تضم عدد كبير من اللاعبين المُسلمين ، ولابد من إقامة المباريات بعد الإفطار حتى يُقدم اللاعبين الأداء الجيد والمطلوب منهم وحتى لا يتعرض أحداً لإصابة نتيجة فقدان السوائل.

وتعادل الزمالك مع أوتوهو في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ،السبت، بالكونغو في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وإنتهت بالتعادل 1-1، وتقام مباراة العودة الأحد المقبل .