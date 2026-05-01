عماد متعب يساند حسن شحاتة: المعلم صنع أجيالا كاملة وتاريخا لا يُنسى



دافع عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأسطورة نادي الزمالك، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا.

وكتب عماد متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «منذ الأمس والهجوم على الكابتن حسن شحاتة يزداد بشكل غريب، من أشخاص ربما لم يعاصروه ولا يعرفون ماذا قدم للزمالك وللكرة المصرية بشكل عام».

وأضاف: «المعلم مش مجرد اسم… إنه تاريخ صنع شعبية وإنجازات وأجيال كاملة تربت على حبه.. اختلافك مع رأي قاله في برنامج وارد، حتى لو أن توقيته غير مناسب، لكن هذا ليس مبررًا للهجوم والتقليل من رمز بحجمه، خصوصًا مع سنه وظروفه الصحية».

وأتم: «كان الأفضل يكون هناك مراعاة أكثر من الكل، سواء في عرض التصريحات أو في ردود الفعل».

كان حسن شحاتة قال خلال حواره التلفزيوني على قناة النهار مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: «بيزيرا بيضحك علينا لأنه عمرى ما شوفت لاعب بيعيط وهو فى وقت من الأوقات ظهر وهو بيعيط».

وتابع: «بيزيرا لاعب كويس لكن انت مش محتاج انك تعيط عشان تجذب الجماهير ليك أو عشان يقولوا عليك لاعب كويس»، موضحًا: «بيزيرا لاعب كويس وبيلعب بشكل كويس جدا لكن عدم وجود لعيبة مميزة فى المركز ده خلاه يظهر بشكل أكبر».

