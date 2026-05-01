في عيد العمال.. رداد: 1.9 مليار جنيه منح ورعاية للعمالة غير المنتظمة
لخريجي اللغات.. مصر للطيران تعلن عن وظائف خالية| اعرف التفاصيل
الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط
ثابت بدون تغيير.. تعرف علي سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم
جماهير الأهلي والزمالك تتجه إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة |شاهد
إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. وجهاز المنتخب يطمئن عليه
نشرة المرأة والمنوعات | فوائد تناول الخميرة بانتظام.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب شاي منتهي الصلاحية؟
لماذا الذنب أشد شؤما في الشهر الحرام؟.. خطيب المسجد الحرام يجيب
في حضور 1000 إيطالي.. زاهي حواس يطالب باسترداد نفرتيتي وحجر رشيد | صور
زاد 10 جنيه ..سعر الذهب يسجل 6960 جنيهًا في الصاغة.. تحركات جديدة للمعدن الأصفر
قبل لقاء القمة.. أمير هشام يكشف عن الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الأهلي والزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عماد متعب يساند حسن شحاتة: المعلم صنع أجيالا كاملة وتاريخا لا يُنسى

دافع عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأسطورة نادي الزمالك، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا.

وكتب عماد متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «منذ الأمس والهجوم على الكابتن حسن شحاتة يزداد بشكل غريب، من أشخاص ربما لم يعاصروه ولا يعرفون ماذا قدم للزمالك وللكرة المصرية بشكل عام».

وأضاف: «المعلم مش مجرد اسم… إنه تاريخ صنع شعبية وإنجازات وأجيال كاملة تربت على حبه.. اختلافك مع رأي قاله في برنامج وارد، حتى لو أن توقيته غير مناسب، لكن هذا ليس مبررًا للهجوم والتقليل من رمز بحجمه، خصوصًا مع سنه وظروفه الصحية».

وأتم: «كان الأفضل يكون هناك مراعاة أكثر من الكل، سواء في عرض التصريحات أو في ردود الفعل».

كان حسن شحاتة قال خلال حواره التلفزيوني على قناة النهار مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: «بيزيرا بيضحك علينا لأنه عمرى ما شوفت لاعب بيعيط وهو فى وقت من الأوقات ظهر وهو بيعيط».

وتابع: «بيزيرا لاعب كويس لكن انت مش محتاج انك تعيط عشان تجذب الجماهير ليك أو عشان يقولوا عليك لاعب كويس»، موضحًا: «بيزيرا لاعب كويس وبيلعب بشكل كويس جدا لكن عدم وجود لعيبة مميزة فى المركز ده خلاه يظهر بشكل أكبر».
 

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

مباراة الأهلي والزمالك

القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

جامعة العاصمة

الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة تُحوّل قاعات الدراسة إلى خطوط إنتاج لتصنيع زيّ التربية الوطنية

عمال النفط العرب

عيد العمال.. إشادة بدور الكادحين ومواقف داعمة للقضايا العربية

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

تضم 25 قامة مهنية.. نقيب المهندسين يصدر قرارا بتشكيل لجنة الحكماء

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد