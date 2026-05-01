مدرب جنوب إفريقيا: سنصل مبكرا إلى المكسيك للتأقلم قبل انطلاق كأس العالم

أعلن مدرب منتخب جنوب أفريقيا، هوجو بروس، أن المنتخب سيصل إلى المكسيك قبل أسبوعين تقريبًا من المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وذلك للتأقلم مع الارتفاع لدرجات الحرارة.

وتفتتح المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين، البطولة في 11 يونيو بمباراة ضمن المجموعة الأولى ضد جنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، الذي يرتفع 2200 متر (7216 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر.

بينما يتمركز معظم لاعبي جنوب إفريقيا في أندية في جوهانسبرج، التي يبلغ ارتفاعها 1753 مترًا، يقول بروس إن فريقه يحتاج إلى وقت للتكيف مع الظروف في المكسيك قبل المباراة الافتتاحية.

ويسافر المنتخب في 30 مايو إلى مقر إقامته في باتشوكا، التي ترتفع حوالي 200 متر عن مكسيكو سيتي، وتبعد عنها أقل من 100 كيلومتر.

وقال بروس في مقابلة إذاعية: "سيكون من الصعب التدرب بكامل طاقتنا في الأيام الأولى بسبب الارتفاع، لذا سنركز على ذلك في الأسبوع الثاني".

ويخطط منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة نيكاراجوا على أرضه في مباراة ودية يوم 29 مايو، وإن لم يُؤكد هذا الأمر بعد، كما يجري التفاوض مع بورتوريكو كخصم تحضيري لمباراة دولية ثانية في باتشوكا.

وفي مبارياته الأخرى ضمن دور المجموعات لكأس العالم، سيواجه منتخب جنوب أفريقيا جمهورية التشيك في أتلانتا يوم 18 يونيو، وكوريا الجنوبية في مونتيري يوم 24 يونيو، ساعيًا لتجاوز الدور الأول للمرة الأولى في مشاركته الرابعة بكأس العالم.