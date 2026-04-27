برقيات تهنئة من الرئيس السيسي إلى كل من هولندا وجنوب إفريقيا وتوجو

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى كل من جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك هولندا، وسعادة السيد روب جيتن رئيس وزراء هولندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد السيد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الحرية.

وأوفد السيد محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث السيد رئيس الجمهورية - أيضاً - ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جان لوسيان كوسي سافي دي توفيه رئيس الجمهورية التوجولية ؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.