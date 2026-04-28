منتخب سيدات تنس الطاولة يفوز على جنوب أفريقيا في مستهل مشواره ببطولة العالم

استهل منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات مشواره في بطولة العالم للفرق، التي تستضيفها العاصمة الإنجليزية "لندن"، بفوزه على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0.

تقدمت هنا جودة للمنتخب الوطني بتفوقها على دانيشا باتيل بنتيجة 3-0، ثم عززت دينا مشرف التقدم بالفوز في المباراة الثانية على حساب روشيكا صونداي بنتيجة 3-1، قبل أن تحسم فريدة بدوي المواجهة لصالح الفراعنة بعد تفوقها في المباراة الأخيرة أمام جادي صاصمان بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن يخوض منتخب سيدات تنس الطاولة ثاني مبارياته في بطولة العالم غدًا الأربعاء أمام نظيره الجزائري.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة، إلى جانب بلجيكا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، في المجموعة التي يتأهل متصدرها إلى الدور الثاني.

وتضم قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة في بطولة العالم للفرق 10 لاعبين ولاعبات، هم: هنا جودة، دينا مشرف، مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، فريدة بدوي، عمر عصر، يوسف عبدالعزيز، محمد البيلي، محمود أشرف حلمي، بدر مصطفى.