بعد إيقاف محمد هاني .. مفاجأة في مباراة الأهلي بالقمة أمام الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بعد إيقاف محمد هاني نجم الأهلي في مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد إيقاف محمد هاني، أصبح أحمد عيد الخيار الوحيد في مركز الظهير الأيمن ضمن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك ".

وسقط النادي الأهلي بخسارة قاسية وتاريخية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وفشل الأهلي في استغلال تعادل غريمه التقليدي الزمالك مع إنبي للاقتراب منه على قمة بطولة الدوري المصري.