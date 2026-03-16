أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الأردني، أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد غير مبرر وخرق فاضح لسيادة الدول، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأكدا وزيرا خارجية مصر والأردن تضامن البلدين الكامل مع الدول العربية الشقيقة.

وشدد وزيرا خارجية مصر والأردن: “ندعم خطوات الدول العربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها”.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم / الإثنين / ، في العاصمة مسقط، مسار التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة، حيث أعربا عن بالغ القلق إزاء التصعيد الراهن واتساع رقعة الصراع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي مع بدر بن حمد البوسعيدي بالعاصمة مسقط، في إطار المحطة الثالثة من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة لاستعراض سبل إنهاء الحرب وتنسيق المواقف العربية إزاء التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أدان الاعتداءات الإيرانية على الدول الشقيقة، مشددا على رفض مصر الكامل لها ووقوف مصر التام إلى جانب سلطنة عمان خلال هذه المرحلة الدقيقة.