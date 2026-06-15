رائد للتأثير الإعلامي .. محمد الإسكندراني يحصد الجائزة الذهبية الدولية من "AFASU"

شهد حفل AFASU Golden Awards لتكريم رواد التأثير وقادة الإبداع في الإعلام السياحي والإعلام العربي، تكريم الكاتب الصحفي محمد الاسكندراني مسؤول ملف السياحة والآثار بموقع صدى البلد،ومنحة جائزة “AFASU” الذهبية الدولية لجهوده المستمرة لدعم الإعلام النوعي وتعزيز دوره في خدمة السياحة والتنمية.

ونظم الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU) حفل "جائزة AFASU الذهبية الدولية 2026/2027" تحت عنوان:"حفل تكريم رواد التأثير وقادة الإبداع في الإعلام السياحي والإعلام العربي"، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الإعلامية والسياحية العربية والدولية.

الكاتب الصحفي محمد الاسكندراني



وأكد الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU)، أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للدور المتنامي الذي يقوم به الإعلاميون وصناع المحتوى والمؤثرون الرقميون في دعم السياحة العربية والتعريف بالمقاصد السياحية والثقافية، مشيراً إلى أن الإعلام الحديث أصبح أحد أهم أدوات التنمية والتسويق وبناء الصورة الذهنية للدول.



وأضاف أن الاتحاد يحرص على تكريم النماذج الملهمة التي نجحت في صناعة تأثير إيجابي حقيقي من خلال الصحافة والإعلام الرقمي والتلفزيوني ومنصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف أبو عيش الأمين العام للاتحاد أن الحفل يجسد رؤية الاتحاد في الاحتفاء بأصحاب الإنجازات المؤثرة الذين ساهموا في تطوير الإعلام السياحي والعربي وتعزيز ثقافة السفر والتبادل الحضاري بين الشعوب.



حضر الحفل معالي الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الأسبق، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار السابق، ألان سانت أنج عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس قطاع الجوائز الدولية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والقيادات الإعلامية العربية.



ويهدف الحفل إلى تسليط الضوء على النماذج العربية الناجحة في مجالات الصحافة والإعلام التلفزيوني والإعلام الرقمي وصناعة المحتوى السياحي، وتكريم أصحاب المبادرات المؤثرة الذين أسهموا في نقل الصورة الإيجابية عن السياحة العربية وتعزيز الوعي الثقافي والحضاري.

ويؤكد الاتحاد الأفريقي الآسيوي أن هذه الجوائز تمثل رسالة تقدير لكل صاحب قلم وإعلامي ومؤثر ساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب ودعم التنمية المستدامة من خلال الإعلام المسؤول والتأثير الإيجابي.

