السفارة الأمريكية في الأردن: لا تغييرات على خيارات المغادرة أو عمل البعثة وسط متابعة تطورات الشرق الأوسط

أكدت السفارة الأمريكية في عمّان، في تحذير أمني جديد صادر اليوم، أنه لا توجد أي تغييرات على خيارات مغادرة المواطنين الأمريكيين من الأردن أو على سير عمل السفارة.

وأوضحت السفارة أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستواصل تزويد المواطنين الأمريكيين بالتحديثات اللازمة لتمكينهم من اتخاذ قرارات تتعلق بسلامتهم.

وأشارت إلى أنه في حال رغبة المواطنين الأمريكيين في مغادرة المنطقة، فإن الحكومة الأمريكية مستعدة لتقديم أحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة، مؤكدة أن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين يمثلان أولوية قصوى للإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية.

ودعت السفارة المواطنين إلى متابعة بريدهم الإلكتروني بانتظام تحسبًا لأي تحديثات أو تغييرات طارئة، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستفادة من خيارات المغادرة المتاحة، بما في ذلك الرحلات التجارية، يجب الاستعداد للبقاء في أماكن آمنة داخل المنازل أو في مبانٍ آمنة أخرى، مع توفير احتياجات أساسية من الغذاء والمياه والأدوية.

ولفتت إلى أن الرحلات الجوية التجارية ما تزال تعمل عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، مشجعة المواطنين الأمريكيين على النظر في خيار المغادرة عبر هذه الرحلات إذا رأوا أن ذلك آمنًا لهم.

كما أوضحت أن عدداً من المعابر الحدودية البرية لا يزال يعمل، من بينها جسر الملك حسين/اللنبي، ومعبر وادي عربة، ومعبر وادي الأردن، ومعبر جابر مع سوريا، إضافة إلى المعابر الحدودية مع السعودية وهي العمري والمدورة والدرة، مشيرة إلى أن ساعات العمل قد تتغير وفق الظروف الأمنية.

وأضافت السفارة أن خدمات العبارات البحرية بين العقبة ومصر ما تزال متاحة، داعية الراغبين في المغادرة عبر البحر إلى التواصل مع شركات العبارات لمعرفة المواعيد والتوافر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قررت في الثالث من مارس الجاري مغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من الأردن، على خلفية مخاوف من احتمال اندلاع نزاع مسلح في المنطقة.

وأعلنت السفارة تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية، مع استمرار استقبال طلبات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر، وتجنب المظاهرات والتجمعات، ومتابعة تعليمات السلطات المحلية، والحفاظ على التواصل مع ذويهم، مع التأكد من جاهزية وثائق السفر وتوافر المستلزمات الأساسية تحسبًا لأي طارئ.