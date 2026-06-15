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بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة
أحمد سعيد

تبدأ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أولى خطوات مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجري الجديد 1448هـ، حيث باشرت الفرق الفنية أعمالها داخل أروقة المسجد الحرام لتجهيز الكسوة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات السنوية التي تُنفذ وفق منظومة دقيقة ومراحل متتابعة، مع أول أيام شهر محرم من كل عام هجري جديد، حيث تتجه أنظار المسلمين في مختلف دول العالم إلى المسجد الحرام، وتستعد الكعبة المشرفة لاستقبال كسوتها الجديدة في مشهد سنوي يعكس العناية المستمرة ببيت الله الحرام.

ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1448هـ في السعودية

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، مؤكدة أن يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447هـ.

وأوضحت المحكمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن دائرة الأهلة اطلعت على ما ورد إليها من المحاكم بشأن ترائي هلال شهر المحرم مساء الاثنين التاسع والعشرين من ذي الحجة، وبعد دراسة الشهادات الواردة بهذا الشأن أصدرت قرارها بثبوت رؤية الهلال.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة العليا أن غدا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم وأول أيام العام الهجري الجديد 1448هـ، وفقاً لتقويم أم القرى.

بداية العام الهجري الجديد وظهور هلال شهر المحرم 1448هـ

يذكر أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ قد استطلعَت هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر يونيو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يونيو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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