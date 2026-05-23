الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رحلة الحج في مصر عبر العصور.. كيف كان المصريون يصلون لمكة ومن صنع كسوة الكعبة؟

محمد البدوي

شكّلت رحلة الحج للمصريين على مدار قرون طويلة واحدة من أعظم الرحلات الدينية والإنسانية، حيث امتزجت مشقة السفر بروحانية الطريق في مشاهد تاريخية مميزة؛ ومن الطرق البرية الوعرة إلى الرحلات النهرية والقوافل المنظمة، تطورت وسائل انتقال الحجاج عبر العصور الإسلامية بشكل لافت. 

تنظيم رحلات الحج

كما لم يقتصر الدور المصري على تنظيم رحلات الحج فقط، بل امتد أيضًا إلى صناعة كسوة الكعبة المشرفة التي كانت تُحاك داخل مصر في احتفالات مهيبة تعكس مكانة البلاد الدينية والتاريخية. 

وفي هذا السياق، كشفت أستاذة التاريخ الإسلامي الدكتورة ولاء محمد تفاصيل مهمة عن رحلات الحج القديمة وأبرز المحطات التي مر بها الحجاج المصريون.

 تفاصيل رحلات الحج

وكشفت الدكتورة ولاء محمد، تفاصيل رحلات الحج للمصريين عبر العصور الإسلامية، موضحة أن طرق السفر إلى الأراضي المقدسة شهدت تطورًا كبيرًا منذ دخول الإسلام إلى مصر وحتى العصر الحديث، بداية من الرحلات البرية والبحرية وصولًا إلى وسائل النقل الحديثة.

 عهد الخليفة عمر بن الخطاب

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن رحلات الحج بدأت في مصر منذ دخول الإسلام على يد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

استخدام الطريق النهري

وأضافت أن الحجاج اعتمدوا منذ القرن الأول الهجري وحتى القرن الرابع على الطريق البري، قبل أن يتم استخدام الطريق النهري عبر نهر النيل وصولًا إلى مدينة قوص، ثم استكمال الرحلة ضمن قوافل متجهة إلى ميناء عيذاب.

استخدام الطرق البرية

وأشارت إلى أن الحجاج عادوا مجددًا لاستخدام الطرق البرية خلال الفترة من عام 667 وحتى 1301، بسبب الحملات الصليبية، بعدما رأت الدولة الإسلامية أن الطرق البرية أكثر أمانًا من الطرق البحرية، مؤكدة أن رحلة الحج كانت شاقة للغاية وقد تستغرق نحو 10 أيام.

 طرق الحجاج وتوفير الحماية الكاملة

وأوضحت أن الحجاج كانوا ينطلقون من منطقة بركة الحاج وصولًا إلى السويس ثم عجرود ومنها إلى منطقة نخل في وسط سيناء قبل التوجه إلى ميناء عيذاب، لافتة إلى أن الدولة الإسلامية أولت اهتمامًا كبيرًا بتأمين طرق الحجاج وتوفير الحماية الكاملة لهم طوال الرحلة.

 احتفالات المولد النبوي

وأكدت كذلك أن الخلفاء والولاة كانوا يعيّنون مسؤولًا يُعرف باسم «أمير الحج» للإشراف على تنظيم الرحلة وتأمينها، وهي مهمة كانت تحظى بمكانة كبيرة واحتفاء رسمي واسع، خاصة خلال احتفالات المولد النبوي الشريف.

كسوة الكعبة صناعة كسوة الكعبة التاريخ الإسلامي رحلة الحج للمصريين

