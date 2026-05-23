مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن

اكتملت جميع التجهيزات بالمخيمات الخاصة بحجاج السياحة المصريين في كل منى وعرفات، وتم إمدادها بجميع الخدمات المطلوبة على أعلى مستوى، وتجهيز مجموعة من الخدمات الخاصة والمتميزة لحجاج السياحة بجميع برامج الحج السياحي "الاقتصادي والبري والخمس نجوم والفاخر"، وأصبحت المخيمات جاهزة تماما لاستقبال ضيوف الرحمن المصريين.

استعدادات مكثفة

أكدت ذلك مجموعة خدمات الحجاج والمختصة بخدمة وضيافة حجاج السياحة هذا العام.

يأتي ذلك استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال أيام لأداء فريضة الحج، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع بعثة الحج السياحي المصري والجهات السعودية المختصة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للحجاج.

وقد استعدت المجموعة الخاصة بحجاح السياحة لتسليم المخيمات الي شركات السياحة قبل أيام من تصعيد الحجاج، حيث جهزت مجموعات عمل من الشركة لاستقبال الشركات بمقر الشركة ثم اصطحابهم إلى المخيمات في كل منى وعرفات، وتدوين أية ملاحظات للشركات ومعالجتها فورا إذا تطلب الأمر.

يجري كل ذلك في وجود ممثلين لكل من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة.

وشملت أعمال التجهيز الانتهاء من إعداد المخيمات بالكامل وتجهيز أماكن الإقامة والاستراحات ومناطق الخدمات، إلى جانب التأكد من كفاءة منظومات التكييف والإضاءة وشبكات الكهرباء والمياه، بما يضمن توفير أجواء مناسبة وراحة كاملة للحجاج طوال فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة.



خطة تشغيلية متكاملة لخدمة الحجاج

وقد وضعت الشركة خطة تشغيل ميدانية متكاملة لإدارة المخيمات خلال موسم الحج، تتضمن انتشار فرق الدعم والمتابعة والخدمات الميدانية على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات للحجاج، وضمان انسيابية الحركة داخل المخيمات ومحيطها.

وقد تم تخصيص فرق متخصصة للإرشاد والتنظيم ومساعدة كبار السن والحالات الإنسانية، مع توفير وسائل دعم إضافية لتسهيل تنقل الحجاج داخل المشاعر، بما يحقق أعلى درجات الراحة والسلامة.

وأكد مسئولو الشركة أن الشركة تسخر جميع إمكانياتها البشرية والفنية لإنجاح موسم الحج، والعمل على توفير تجربة متميزة وآمنة لحجاج السياحة المصريين، بما يليق بمكانة ضيوف الرحمن ويضمن لهم أداء المناسك في أجواء يسودها الراحة والطمأنينة.