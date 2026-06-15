دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، مؤكدة ثبوت رؤية الهلال شرعًا بعد غروب شمس اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026.

وأوضحت الدار في بيانها الرسمي أن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم، وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ، وذلك بعد التحقق من الرؤية الشرعية عبر اللجان المختصة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن يوم عاشوراء يوافق الخميس 25 يونيو 2026، داعية الله أن يكون العام الهجري الجديد عامًا مليئًا بالخير واليُمن والبركات على مصر والأمة الإسلامية.

دعاء استقبال شهر المحرم

اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.

اللهم اكتب لنا الخير في كل خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.

يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.

اللهم اجعل هذا العام حافلًا بالخيرات، ومليئًا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.

دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة

اللهم اجعل هذا العام حافلًا بالخيرات، ومليئًا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.

اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.

اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم.

اللهم اغفر لنا نهاية العام واكتب لنا بداية سنة جديدة مشرقة، وخفف علينا بشرف رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم.

يا رب نسألك أن تسير أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وأصلح فيه أمر ديننا ودنيانا".

اغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، واجعل كتابنا في العام الجديد مليء بالحسنات الطاهرة، -يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى أفراح.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فاغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.

اللهم اجعل هذا العام أفضل مما مضى، وارحم موتانا وبارك لنا في الأحياء يا رب العالمين.