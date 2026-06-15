مفتي الهند يرحب باتفاق السلام الإيراني الأمريكي ويشيد بالدعم الدولي

رحّب مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد، بإعلان التوقيع على اتفاقية السلام بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة المهمة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

مفتي الهند يرحب باتفاق السلام الإيراني الأمريكي

وأكد سماحته أن الدعم الواسع الذي أبدته دول العالم تجاه الاتفاق يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس رغبة المجتمع الدولي في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وأضاف أن السلام يظل الخيار الأمثل لتحقيق مصالح الشعوب وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

كما ثمّن مفتي الهند جميع المواقف والمبادرات الداعمة لهذا المسار، مؤكدًا أن كل جهد يسهم في إطفاء بؤر التوتر وتعزيز التعايش بين الأمم يستحق الترحيب والتقدير. وأعرب عن أمله في أن يشكل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء والاحترام المتبادل، بما يخدم الأمن والسلم العالميين.

وختم سماحته تصريحه بالدعاء أن يعمّ السلام والاستقرار مختلف أنحاء العالم، وأن تنجح الجهود الدولية في تعزيز أواصر التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول