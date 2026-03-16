ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإيرانية وتفعيل صفارات الإنذار في الأردن.. تفاصيل

قالت ربى الأغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن وتيرة الاعتداءات الإيرانية ارتفعت اليوم بشكل ملحوظ، حيث تم تفعيل صافرات الإنذار 6 مرات منذ ساعات الصباح وحتى الآن، وهو ما يختلف عن الأيام الماضية التي تراوح فيها عدد مرات التفعيل خلال النهار بين مرة وثلاث مرات فقط.

وأوضحت خلال مداخلة مع أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من بيروت، أن هذا الارتفاع يعكس كثافة أكبر في التهديدات الجوية الإيرانية التي تطال الأجواء الأردنية، حيث تتعامل معها الدفاعات الجوية الأردنية من خلال اعتراضها والتصدي لها.

وأضافت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية، اللواء الركن يوسف الحنيطي، أكد أن سلاح الهندسة الملكي تعامل مع 312 جسماً متساقطاً من طائرات مسيّرة وصواريخ ورؤوس حربية، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبمستوى عالٍ من الاحترافية في مختلف محافظات المملكة.

وأشارت الأغا إلى أن الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب خلاله الرئيس المصري عن إدانة مصر للاعتداءات التي تتعرض لها الأردن، مؤكداً تضامن القاهرة الكامل مع المملكة في مواجهة هذه التهديدات.

كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لأي تهديد يستهدف أمن واستقرار الأردن، باعتباره جزءاً أساسياً من استقرار المنطقة، مؤكداً استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد