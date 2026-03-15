وسط تصاعد المواجهة.. إسرائيل تعلن ضرب أكثر من 200 هدف داخل إيران خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي ، تنفيذ سلسلة واسعة من الضربات الجوية داخل إيران، مؤكداً أنه استهدف أكثر من 200 موقع عسكري خلال 24 ساعة فقط، في واحدة من أكبر موجات الهجمات منذ بدء التصعيد بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي ، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، إن سلاح الجو شن غارات مكثفة على أهداف متعددة في مناطق مختلفة من إيران، مشيراً إلى أن هذه الضربات جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وبمشاركة عشرات الطائرات المقاتلة التي نفذت العمليات على مراحل متتالية.

وبحسب البيان، شملت الأهداف التي تعرضت للقصف منصات إطلاق صواريخ باليستية، وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى منشآت مرتبطة بإنتاج وتخزين الأسلحة، في إطار ما وصفته إسرائيل بمحاولة تقليص القدرات العسكرية الإيرانية ومنع استخدامها في هجمات مستقبلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي ، أن بنك الأهداف داخل إيران لا يزال واسعاً ويضم آلاف المواقع التي يمكن استهدافها، موضحاً أن العمليات العسكرية مستمرة وأن الضربات الحالية جزء من حملة عسكرية أوسع تهدف إلى إضعاف البنية العسكرية الإيرانية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي تشهد تبادلاً للهجمات والضربات الجوية والصاروخية في عدة مناطق من الشرق الأوسط، ما يزيد المخاوف من اتساع نطاق الصراع إقليمياً.

وتشير تقارير إلى أن الأيام الماضية شهدت انفجارات قوية في عدة مدن إيرانية، بينها مناطق في غرب ووسط البلاد، نتيجة الضربات الجوية المكثفة.

كما تترافق هذه التطورات مع تحذيرات دولية متزايدة من خطورة استمرار المواجهة، حيث يخشى مراقبون أن يؤدي التصعيد العسكري بين الطرفين إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الملاحة والطاقة العالمية.

في المقابل، لم تصدر إيران حتى الآن تفاصيل كاملة حول حجم الخسائر الناتجة عن هذه الضربات، لكن مسؤولين إيرانيين أكدوا في تصريحات سابقة أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي هجمات تستهدف أراضيها.

ويرى محللون أن استهداف هذا العدد الكبير من المواقع خلال فترة زمنية قصيرة يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية وارتفاع مستوى التوتر بين الطرفين، في وقت تترقب فيه المنطقة ردود الفعل الإيرانية التي قد تحدد مسار التصعيد خلال الأيام المقبلة.