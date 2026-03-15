كانوا المفروض يجيبوا ممثل تاني.. جملة مفاجئة تربك أحمد فهمي في مقلب فيفي عبده
حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
خلال اتصال مع ملك الأردن.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي

أ ش أ

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي، بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات أو اعتداءات، مشدداً على أن وحدة الصف العربي هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وصون استقرار المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيد الرئيس، اليوم الأحد، بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد السيد الرئيس إدانة مصر للهجمات من جانب إيران التي تعرضت لها المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن تضامن مصر الكامل مع الأردن الشقيق، قيادةً وشعباً، في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ترفض أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن، وأنها تقف إلى جانب المملكة في كل ما يعزز أمنها القومي ويصون مصالح شعبها.

كما أشار السيد الرئيس إلى أن مصر تكثف جهودها وتحركاتها على المستويين الدولي والإقليمي سعياً لوقف التصعيد واحتواء الأزمات، مثمناً الدور الأردني الفاعل في دعم مساعي التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الزعيمين تطرقا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشاد السيد الرئيس بالمواقف الحكيمة التي تتبناها الأردن في التعامل مع التطورات الراهنة، مؤكداً أن مصر ترى في أمن الأردن جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفرض تعزيز التعاون العربي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات.

ومن جانبه، أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للأردن، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر والدول العربية الشقيقة لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والعمل على إنهاء الأزمات بأسرع وقت ممكن، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي

خالد الغندور يُثير الجدل بتوقعاته لمواجهة الأهلي والترجي

الوزن الزائد

حكم الإسلام في شخص سايب وزنه يزيد.. امام مسجد السيدة زينب يرد

دار الإفتاء

ماذا يفعل مريض السكري إذا لم يتمكن من أداء الكفارة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الميراث

كيف تُسدد ديون المتوفى بعد توزيع الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد