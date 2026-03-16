الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

هاجر هانئ

يحذر طبيب القلب الدكتور سانجاي بهوجراج، من أن بعض الأطعمة التي تُعتبر صحية قد تُلحق ضرراً خفياً بصحة القلب.

فالزبادي المنكه، والعصائر المعلبة، وتتبيلات السلطة الجاهزة، قد تحتوي على نسبة عالية من السكر، والزيوت المكررة، والسعرات الحرارية الخفية.

 وعند تناولها يومياً، قد ترفع هذه الأطعمة مستويات الدهون الثلاثية، وتزيد من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتزيد من الالتهابات، مما يُسهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية على المدى الطويل.

وسلّط ​​طبيب قلب مقيم في كاليفورنيا، يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين، الضوء على ثلاثة أطعمة شائعة نخزنها عادةً في الثلاجة، ونعتقد أنها صحية، لكنها قد تُسبب تلفًا في القلب على المدى الطويل.

 وقال الدكتور سانجاي بهوجراج إن الأطعمة التي يعتبرها البعض صحية او طبيعية قد تبدو مفيدة للقلب، إلا أن تخزينها في الثلاجة يُلحق الضرر بصحة القلب دون أن نشعر.

بحسب الدكتور بهوجراج، فإن هذه الأطعمة ترفع مستويات الدهون الثلاثية وسكر الدم، وتزيد من الإجهاد الأيضي عند تناولها بانتظام. وقال لمتابعيه على إنستغرام: "يأتي إليّ مرضاي باستمرار وهم مقتنعون بأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا... ولكن، مع ذلك، فإن صحة قلوبهم تُظهر عكس ذلك تمامًا. فمستويات الدهون الثلاثية لديهم ترتفع تدريجيًا، وسكر الدم في ازدياد مستمر، ومؤشرات الالتهاب تتجه نحو الأسوأ".

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب


-زبادي منكه
يُعدّ الزبادي مصدراً غنياً بالبروتين، وهو خيار صحي لوجبة الإفطار أو حتى الغداء، فضلاً عن كونه مصدراً ممتازاً للبروبيوتيك. مع ذلك، تحتوي العديد من أنواع الزبادي المنكّهة على ما بين 20 و25 جراماً من السكر المضاف لكل حصة، وفقاً للدكتور بهوجراج.

ويقول إنه عند هذا المستوى، يصبح المنتج أقرب إلى الحلوى منه إلى وجبة إفطار مغذية. ويمكن أن يساهم الإفراط في تناول السكر في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وزيادة الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصةً عند تناوله يومياً.

-العصائر المخفوقة المعبأة والعصائر الخضراء
غالباً ما تُعرف العصائر المخفوقة والعصائر المعصورة على البارد بأنها مشروبات للتخلص من السموم أو مشروبات صحية، لكن طبيب القلب يحذر من أن فوائدها الصحية قد تكون مبالغاً فيها. فعند معالجة الفاكهة وتحويلها إلى عصير، تُزال معظم الألياف، ولا يتبقى سوى السكريات الطبيعية المركزة.

أوضح الدكتور بهوجراج قائلاً: "بمجرد اختفاء الألياف، يصبح ما تتناوله في الأساس سكراً طبيعياً من الفاكهة. ولا يكترث البنكرياس بما إذا كان مكتوباً على العبوة 'معصور على البارد'". إن الاستهلاك المتكرر للمشروبات السكرية - حتى تلك المصنوعة من الفاكهة - قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في نسبة السكر في الدم وزيادة في حاجة الجسم للأنسولين، وكلاهما قد يؤثر سلباً على صحة القلب مع مرور الوقت.

-صلصات السلطة الجاهزة
تُعتبر السلطات خيارًا غذائيًا صحيًا للقلب، لكن الصلصة المضافة إليها قد تُغير قيمتها الغذائية بشكل كبير. ووفقًا لأخصائي أمراض القلب، تحتوي العديد من صلصات السلطة المُعلبة على زيوت نباتية مُكررة، وسكريات مُضافة، ومواد حافظة، ومُثبتات.

عند استخدامها بانتظام، يمكن أن تساهم هذه المكونات في زيادة تناول السعرات الحرارية والالتهابات، وكلاهما يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

