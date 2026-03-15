ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير التوت؟

يحتوي التوت على العديد من الفوائد الصحية، فهو يمنحك قيمة غذائية عالية، فهو غني بالألياف وفيتامين سي والمنجنيز، بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية والدهون والسكريات بشكل طبيعي

فوائد تناول عصير التوت

- يُثبّت مستوى السكر في الدم

بفضل محتواه العالي من الألياف وانخفاض نسبة السكر فيها، تتمتع ثمار التوت بمؤشر جلايسيمي منخفض - مما يعني أنها تساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم

- حليف محتمل في رعاية مرضى السرطان

تشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن التوت الأسود قد يساعد في إبطاء نمو سرطان القولون والمستقيم . في إحدى الدراسات الصغيرة ، أظهر الأشخاص الذين تناول التوت الأسود المجفف بالتجميد علامات على ما يلي:

تباطؤ نمو الخلايا السرطانية

زيادة موت الخلايا السرطانية ( الاستماتة )

انخفاض عدد الأوعية الدموية الجديدة التي تتشكل لتغذية الأورام

(تكوين الأوعية الدموية

يعزز وظائف الدماغ

- يُعد التوت مفيدًا للدماغ أيضًا

وذلك لأن خلايا الدماغ معرضة بشكل خاص للالتهابات والإجهاد التأكسدي - وهما عمليتان مرتبطتان بأمراض عصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون



المصدر Cleveland clinic