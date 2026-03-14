طريقة عمل طاسة الكفتة بالبطاطس.. جديدة ولذيذة

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاسة الكفتة بالبطاطس، فهي من الأكلات اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك.



مقادير طاسة الكفتة بالبطاطس

● حلقات بطاطس (متبلة بالملح والفلفل وزيت زيتون في الفرن)

● زيت زيتون

● ملح وفلفل

لطبقة الكفتة :

● لحمة مفرومة

● ملح وفلفل

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● ملح وفلفل

للبشاميل :

● دقيق

● زبدة

● لبن

● كريمة

● ملح وفلفل

● جوزة الطيب

للوجه :

● جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير طاسة الكفتة بالبطاطس

في بايركس، يضاف اللحم المفروم ومن فوقه البطاطس المتبلة المشوية.

يضاف صوص البشاميل والجبن على الوجه وتطهى بالفرن وتقدم.