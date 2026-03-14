طريقة عمل طاسة الكفتة بالبطاطس.. جديدة ولذيذة

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاسة الكفتة بالبطاطس، فهي من الأكلات اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل لأفراد أسرتك.
مقادير طاسة الكفتة بالبطاطس
● حلقات بطاطس (متبلة بالملح والفلفل وزيت زيتون في الفرن)
● زيت زيتون
● ملح وفلفل
لطبقة الكفتة :
● لحمة مفرومة
● ملح وفلفل
● ثوم بودرة
● بصل بودرة
● ملح وفلفل
للبشاميل :
● دقيق
● زبدة
● لبن
● كريمة
● ملح وفلفل
● جوزة الطيب
للوجه :
● جبنة موتزاريلا
طريقة تحضير طاسة الكفتة بالبطاطس
في بايركس، يضاف اللحم المفروم ومن فوقه البطاطس المتبلة المشوية.
يضاف صوص البشاميل والجبن على الوجه وتطهى بالفرن وتقدم.