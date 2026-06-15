ظهور تجمعات من الطحالب البحرية على مناطق من سواحل البحر الأحمر.. ما القصة؟

تشهد سواحل البحر الاحمر ظاهرة طبيعية حيث تظهر تجمعات من الطحالب البحرية على مناطق من سواحل ، وترتبط الظاهرة بالتغيرات الموسمية والعوامل المناخية، وتحدث في العديد من البيئات البحرية حول العالم.

الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر

أكدت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر أن ظهور تجمعات من الطحالب البحرية في عدد من المناطق خلال الأيام الماضية يعد من الظواهر البيئية الطبيعية التي تشهدها مياه البحر الأحمر بين الحين والآخر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

عدة بلاغات واستفسارات بشأن رصد بقع وتجمعات طحلبية على سطح المياه

وأوضحت المحميات أنها تلقت عدة بلاغات واستفسارات بشأن رصد بقع وتجمعات طحلبية على سطح المياه في مناطق متفرقة، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى العاملين بالأنشطة البحرية ورواد البحر حول طبيعة هذه الظاهرة.

ارتفاع درجات حرارة المياه يوفر بيئة مناسبة لنمو بعض أنواع الطحالب

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات حرارة المياه يوفر بيئة مناسبة لنمو بعض أنواع الطحالب وتكاثرها بصورة سريعة، ما يؤدي إلى ظهورها بكثافات متفاوتة على سطح البحر لفترات محدودة.

مراحل تجمع الطحالب

وأضافت أن هذه التجمعات تمر بمراحل طبيعية تبدأ بالانتشار المؤقت فوق سطح المياه، ثم تتلاشى تدريجيًا بفعل حركة التيارات البحرية والأمواج، لتعود الأوضاع إلى طبيعتها دون الحاجة إلى أي تدخل.

لا تشكل أي تهديد على الأنشطة البحرية أو حركة الملاحة

وشددت محميات البحر الأحمر على أن ظاهرة الازدهار الطحلبي التي تم رصدها مؤخرًا لا تشكل أي تهديد على الأنشطة البحرية أو حركة الملاحة والرحلات السياحية، مؤكدة استمرار المتابعة البيئية الدورية لمختلف المناطق البحرية لرصد أي متغيرات طبيعية قد تطرأ على النظام البيئي.

وتعد ظاهرة ازدهار الطحالب من الظواهر المرتبطة بالتغيرات الموسمية والعوامل المناخية، وتحدث في العديد من البيئات البحرية حول العالم، حيث تسهم الظروف البيئية الملائمة في زيادة معدلات نمو بعض الكائنات النباتية الدقيقة لفترات زمنية محدودة.